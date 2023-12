Natale Samsung: supervalutazione usato ed extra sconto di 200€, ecco come

State pensando di acquistare un nuovo smartphone per voi stessi o di regalarlo a una persona a voi cara in vista del Natale in arrivo? In tal caso non potete lasciarvi perdere la promozione lanciata da Samsung proprio in occasione del periodo natalizio, dato che da oggi sino al 22 dicembre potrete approfittare della supervalutazione del vostro usato, acquistando tantissimi nuovi smartphone a prezzi stracciati!

Vedi offerta su Samsung

Supervalutazione usato Samsung, perché approfittarne?

La promozione trade-in di Samsung è, ovviamente, rivolta principalmente a coloro che stanno pensando di acquistare un nuovo smartphone, e sono disposti a rinunciare al loro vecchio modello in favore di un top di gamma. Potrete, infatti, ottenere fino a 389,00€ di ribasso e un extra sconto immediato a carrello di 200,00€ sui Galaxy Z Fold 5, Flip 5, tutta la gamma S23 e persino sui tablet S9.

Inoltre, acquistando un Galaxy Z Flip 5 o Z Fold 5, potrete persino partecipare all'estrazione giornaliera di un televisore The Frame da 75", mentre con il nostro codice esclusivo GALAXY4U risparmierete fino a un ulteriore 30% sui prodotti mobile, arrivando a pagare anche i modelli top di gamma centinaia di euro in meno. Ma non è tutto: se siete in possesso di un account Samsung Members potrete approfittare di uno sconto finale del 5% su tutti gli acquisti!

Nella pagina dedicata al trade-in potete trovare tutti i termini e le condizioni della promozione, cosicché potrete scoprire come funziona la supervalutazione del vostro usato e come procedere per essere idonei all'iniziativa. Ci teniamo, però, a fornirvi un esempio del risparmio che potrete ottenere: il Samsung Galaxy S23 Ultra da 1TB, il cui prezzo originale è di 1.899,00€, potrà essere vostro a soli 389,00€!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Samsung dedicata alla promozione, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, ad aggiungere ciò che vi interessa al carrello il prima possibile, giacché le scorte potrebbero esaurire!

