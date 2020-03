Nokia 5.3, Nokia 1.3 e Nokia 5310 ufficiali: caratteristiche tecniche e prezzi

Non solo smartphone 5G. Nokia ha rinnovato il proprio catalogo con nuovi dispositivi appartenenti a fasce di prezzo differenti. Dopo Nokia 8.3 5G di cui vi abbiamo parlato in un articolo dedicato raggiungibile a questo link, qui ci occupiamo delle proposte più economiche: Nokia 5.3, Nokia 1.3 e Nokia 5310 versione rivisitata del cellulare sbarcato sul mercato nel 2007. Scopriamo le caratteristiche tecniche.

Nokia 5.3

Nokia 5.3 è equipaggiato con il processore Snapdragon 665 di Qualcomm abbinato a 3/4/6 Gigabyte di RAM e 647128 Gigabyte di memoria interna espandibile tramite micro-SD. Il design è dei più classici: display da 6,55 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel) e notch a goccia per la fotocamera anteriore da 8 Megapixel (f/2.0). Quattro fotocamere, invece, sul posteriore alloggiate in un modulo circolare: principale da 13 Megapixel (f/1.8) accoppiato a un grandangolare da 5 Megapixel, uno per le macro e un ultimo per la profondità di campo da 2 Megapixel.

Batteria da 4.000 mAh, porta Type-C, jack audio da 3,5 mm e Bluetooth 4.2 completano la scheda tecnica. Il software a bordo è Android 10 (Android One). Nokia 5.3 arriverà in Italia a maggio al prezzo di 219 euro nella sola versione 4/64 GB e nelle colorazioni Charcoal, Cyan e Sand.

Nokia 1.3

È uno smartphone Android Go. Come sappiamo questa tipologia di dispositivi è caratterizzata da una scheda tecnica basilare. A bordo troviamo lo Snapdragon 215 con 1 Gigabyte di RAM e 16 Gigabyte di memoria interna espandibile. La parte frontale è occupata da un display da 5,7 pollici con risoluzione HD+ e notch per la fotocamera da 5 Megapixel. Sul posteriore, invece, c’è una sola fotocamera da 8 Megapixel. Sotto la scocca, una batteria da 3.000 mAh. Nokia 1.3 arriverà in Italia nelle varianti cromatiche Charcoal, Cyan e Sand a maggio a un prezzo di 109 euro.

Nokia 5310

Non è uno smartphone. Niente Android e nemmeno KaiOS, il sistema operativo utilizzato per i feature phone. Nokia 5310 è una riedizione del modello XpressMusic che a suo tempo ha riscosso un buon successo. Il display è da 2,4 pollici senza touchscreen. Ci sono i tasti fisici. La società finlandese non perde di vista l’esperienza audio e ha incluso due speaker frontali, la radio FM, il jack audio da 3,5 mm e i tasti per gestire la riproduzione musicale. A differenza del vecchio modello, non sono più accanto allo schermo ma sono stati posizionati sul bordo laterale. C’è anche un’applicazione per leggere gli MP3.

Il telefono è alimentato da una batteria da 1.200 mAh e dispone di una memoria interna da 16 MB con possibilità di espansione fino a 32 Gigabyte. Nokia 5310 arriverà sul mercato già nel corso di questo mese a un prezzo di 39 euro nelle colorazioni bianca e nera.