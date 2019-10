Nokia 800 Tough, il feature phone rugged su Amazon Italia a 129 euro

Nokia 800 Tough è il feature phone basato su KaiOS che gode della certificazione IP68 e MIL-STD 810G. Disponibile su Amazon a 129 euro.

Nokia 800 Tough sbarca ufficialmente in Italia. Dopo essere stato annunciato in occasione di IFA 2019, Il dispositivo che rientra nella categoria dei feature phone, è ora disponibile su Amazon a 129 euro. Un prezzo non proprio economico se consideriamo le caratteristiche tecniche. Parliamo, infatti, di un dispositivo con funzioni basilari basato sul sistema operativo KaiOS sul quale è possibile ora installare anche WhatsApp.

Su KaiOS, comunque, è possibile installare altre applicazioni come Google Assistant, YouTube, Google Maps e Facebook. A differenza degli altri feature phone presentati da Nokia, questo può essere definito il telefono “rugged”. È infatti certificato IP68 per la resistenza ad acqua e polvere e gode della certificazione militare MIL-STD 810G.

Nokia 800 Tough

Il cuore pulsante è lo Snapdragon 205 di Qualcomm accoppiato a 512 MB di RAM e 4 GB di memoria interna espandibile fino a 32 GB tramite micro-SD. Il piccolo display ha una diagonale di 2,4 pollici con risoluzione QVGA. Il resto della parte frontale è occupato da una classica tastiera fisica. È presente anche una fotocamera posteriore da 2 MP. Sotto la scocca una batteria da 2.100 mAh. Non manca il GPS.

Come già detto, Nokia 800 Tough è disponibile all’acquisto a 129 euro. Una cifra che lo rende poco competitivo se consideriamo che veri e propri smartphone mossi da Android sono venduti a cifre inferiori. Redmi 7A, per esempio, è acquistabile su Amazon a 100 euro.