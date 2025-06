La notizia in un minuto

iOS 26 ha fatto il suo debutto dopo la presentazione alla WWDC 2025, introducendo una collezione completamente rinnovata di sfondi che riflette l'evoluzione del linguaggio visuale di Apple. Questi sfondi predefiniti non rappresentano solo un aggiornamento estetico, ma sono stati progettati per integrarsi perfettamente con le nuove interfacce e sfruttare al meglio le capacità display dei dispositivi più recenti, mantenendo la coerenza visiva caratteristica dell'ecosistema Apple. Oltre al rinnovamento grafico, il sistema operativo introduce trasformazioni significative in diversi ambiti: CarPlay riceve aggiornamenti sostanziali per rivoluzionare l'integrazione tra smartphone e veicolo, arriva una nuova app Games per ridefinire l'approccio al gaming, e l'intelligenza artificiale si espande con strumenti più sofisticati. Le applicazioni storiche come Apple Music, Mappe e Wallet beneficiano di miglioramenti che ne potenziano funzionalità e usabilità, mentre il rilascio contemporaneo di macOS Tahoe 26 crea una continuità estetica tra tutti i dispositivi dell'ecosistema. Gli utenti possono già scaricare i nuovi sfondi in alta qualità e applicarli attraverso l'app Foto o dalle Impostazioni del dispositivo.