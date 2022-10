Il Prime Day è finalmente tra noi e, come vi stiamo già raccontando, a partire dalla mezzanotte Amazon è stato invaso da una moltitudine di offerte, relative ad alcune delle più interessanti categorie merceologiche tra cui, ovviamente, non mancano diversi prodotti tech di altissimo livello tra cui, come avrete capito, anche le ricercatissime protagoniste di questa offerta.

Di chi si tratta? Ovviamente delle Sennheiser HD 450SE, ovvero di un paio di cuffie wireless considerate (giustamente) ai vertici del mercato, e contraddistinte da una qualità costruttiva, e dell’audio, davvero impareggiabile, tanto da finire spesso esaurite quando reperibili in promozione.

Il prezzo di oggi? Appena 80 euro, grazie ad uno sconto del 60% applicato da Amazon, che abbassa vertiginosamente il prezzo originale di 199,99€, ribassandolo di quasi 120 euro! Un affare che va colto al volo, soprattutto perché si tratta dello stesso sconto che il portale ci aveva proposto al precedente Prime Day e che aveva mandato in sold out l’intera scorta nell’arco di pochissime ore dall’inizio dell’evento!

Del resto, acquistare cuffie come le Sennheiser HD 450SE a meno di 100 euro è decisamente un affare, e questo non solo per il nome in sé, che vanta un pedigree considerevole nell’ambito dei prodotti audio, ma anche e soprattutto per la qualità del prodotto in sé, che vi permetterà davvero di godere al meglio dei vostri contenuti audio preferiti, siano essi film, serie TV, semplice musica, podcast o videogame!

Il merito è della tecnologia infusa nel prodotto che, anzitutto, si propone con bassi profondi e dinamici, un audio e bassa latenza (che garantisce un sincrono perfetto con i contenuti video), ed il supporto wireless di alta qualità dei codec, inclusi AAC e AptX.

Ripiegabili e comode, le Sennheiser HD 450SE sono resistenti e ripiegabili, e sono l’ideale anche per chi, in giro o in viaggio, preferisce l’esperienza ricca e avvolgente delle cuffie a padiglione rispetto ai più piccoli (e trasportabili) auricolari. Qui non c’è spazio per i compromessi, perché la qualità del suono, per altro amplificata da un eccellente sistema di cancellazione attiva del rumore, ben giustifica un po’ di ingombro extra, anche se la trasportabilità è decisamente alta, soprattutto rispetto ad altri prodotti della concorrenza, ben più ingombranti.

Capaci di garantire una durata di be 30 ore, le Sennheiser HD 450SE vantano un sistema di ricarica rapida tramite ingresso USB-C, controlli intuitivi e personalizzati, e persino il supporto ad assistenti vocali come Alexa, Siri e Google Assistant, tutti richiamabili all’istante grazie ad un comodo tasti presente direttamente sulla cuffia.

Insomma, parliamo di cuffie davvero eccezionali che, visto il prezzo, vi suggeriamo di acquistare subito anche perché, come detto, erano andate esaurite allo scorso Prime Day! Dunque, val davvero la pena consultare immediatamente la pagina dedicata alla promo, con l’invito ad inserire il prodotto nel carrello quanto prima, così che possiate accaparrarvelo prima che la promo si esaurisca o, peggio, che le cuffie vadano di nuovo out of stock!

