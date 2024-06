OnePlus 10T 5G, prezzo ASSURDO per lo smartphone: che AFFARE! (-188€)

Se siete alla ricerca di uno smartphone di fascia alta che unisca prestazioni eccezionali, ricarica ultrarapida e un'esperienza utente fluida, allora dovreste dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Il OnePlus 10T 5G è infatti disponibile a un prezzo di soli 255,06€ nella sua versione del Regno Unito, con consegna in Italia, grazie a uno sconto di circa 188€, che ha quasi dimezzato il prezzo di vendita per il gioiellino.

OnePlus 10T 5G, chi dovrebbe acquistarlo?

Il OnePlus 10T 5G è lo smartphone ideale per chi non vuole scendere a compromessi in termini di prestazioni e velocità, sia che si tratti di professionisti, sia per gli appassionati di gaming. Grazie alla sua ricarica SUPERVOOC Endurance Edition da 150W, offre una batteria caricabile completamente in soli 10 minuti senza che a perderci sia la resistenza. L'intelligenza artificiale ottimizza il processo di ricarica in base alle abitudini personali, fornendo sempre la velocità più adatta.

Per gli amanti dei videogiochi e per chi utilizza software pesanti, all'interno è presente uno Snapdragon 8+ Gen 1, con 8 GB di RAM, e HyperBoost Gaming Engine, un setup pensato per non richiedere compromessi in nessun ambito. Il display da 6,7" FHD+ a 120 Hz garantisce una qualità dell'immagine straordinaria, visto anche il supporto all'HDR10+, oltre che estremamente fluida e piacevole.

Come sistema operativo è presente OxygenOS 12.1, che in accoppiata con l'ottima quantità di RAM permette di avere fino a 30 app in background. Non manca un setup con tripla fotocamera da 50MP, con il sensore premium IMX766 che garantisce anche da questo punto di vista un risultato senza compromessi.

A un prezzo di soli 255,06€, OnePlus 10T 5G, nella sua versione da 8GB di RAM e 128GB di ROM rappresenta una scelta eccellente per qualsiasi utente che desideri migliorare la propria produttività e l'intrattenimento su mobile. Fra ricarica super veloce, schermo da top di gamma e setup ottimizzato al meglio, nonostante il prezzo contenuto questo smartphone non ha davvero compromessi!

Vedi offerta su Amazon