OnePlus 10T che PREZZO su Amazon! Solo 305€

Dopo una settimana di offerte intense, che nella nostra rassegna stampa vi abbiamo raccontato in tempo reale, siamo giunti all'ultimo giorno del Black Friday di Amazon. Le promozioni, però, sono tutt'altro che terminate: vi segnaliamo che il OnePlus 10T è disponibile a soli 305,59€ invece di 409,00€, per un ribasso del 25%!

OnePlus 10T, chi dovrebbe acquistarlo?

Il OnePlus 10T rappresenta la scelta perfetta per coloro che sono alla ricerca di uno smartphone con caratteristiche eccellenti, ma che costi meno della metà rispetto a un top di gamma. Potrete godere del processore Snapdragon 8+ Gen 1, il più veloce di sempre, e di un sistema con tripla fotocamera da 50MP, dotato del sensore premium IMX766 con OIS.

Inoltre, è la scelta ideale per chi desidera uno smartphone con abbastanza autonomia da durare tutto il giorno e che si carichi velocemente: la tecnologia Supervooc Endurance Edition, infatti, sfrutta l'intelligenza artificiale per apprendere le vostre abitudini di ricarica, ottimizzandola al massimo e offrendovi un giorno intero di utilizzo con appena 10 minuti di carica. A completarlo vi sono poi un magnifico display FHD+ da 6,7" con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz e dotato di tecnologia HDR10+ e ben 16GB di RAM.

Insomma, parliamo di un'offerta davvero imperdibile per tutti coloro che sono alla ricerca di un ottimo smartphone senza spendere oltre 500 euro. Inoltre, sarete felici di sapere che avrete anche modo di dilazionare il pagamento in comode rate mensili con Cofidis, rendendo la spesa ancor più accessibile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

