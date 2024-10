OnePlus 13 avrà la migliore caratteristica di iPhone?

In un recente aggiornamento, un dirigente OnePlus ha confermato che il prossimo OnePlus 13 supporterà la ricarica wireless magnetica, similare allo standard MagSafe introdotto da Apple, probabilmente secondo lo standard Qi2. Il dispositivo sarà presentato ufficialmente in Cina entro la fine di questo mese. È stata inoltre rivelata l'introduzione di nuove cover con finitura in legno, sebbene non siano previste in bambù come in precedenti versioni.

L'introduzione della ricarica magnetica segna un importante passo avanti nella facilità d'uso e nella funzionalità, rendendo il processo di ricarica più comodo e efficiente. Questa tecnologia permetterà agli utenti di agganciare lo smartphone a supporti magnetici con maggiore sicurezza e una migliore allineamento, influenzando positivamente l'esperienza d'uso quotidiana. Questa mossa potrebbe spingere anche altri produttori di smartphone Android ad adottare tecnologie simili.

OnePlus 13 potrebbe seguire il trend del 12 con supporto alla ricarica wireless veloce a 50W

Kinder Liu, Presidente e COO di OnePlus, ha condiviso su Weibo uno screenshot di una conversazione dove emerge che, oltre alla ricarica magnetica, ci saranno novità riguardanti le cover, che avranno però una finitura effetto legno anziché bambù, con funzioni di "aggancio magnetico" integrate. È emerso inoltre che OnePlus sta sviluppando un accessorio di raffreddamento che si attacca magneticamente, pensato per migliorare la dissipazione del calore durante l'uso intensivo.

L'implementazione della ricarica magnetica non solo migliora l'usabilità, ma semplifica anche l'utilizzo di accessori come supporti per auto e biciclette, e potrebbe essere resa disponibile tramite custodie speciali dotate di magneti, piuttosto che integrare i magneti direttamente nello smartphone. Questa soluzione ricorda gli adattatori MagSafe di terze parti che possono aggiungere funzionalità di ricarica wireless magnetica ai dispositivi esistenti.

In attesa dell'ufficialità di queste innovazioni con il lancio del OnePlus 13, il mercato resta in attesa di vedere come queste novità potranno influenzare le scelte di design e funzionalità dei futuri modelli di smartphone Android di fascia alta.