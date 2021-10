Oppo, raddoppiati gli smartphone venduti in Italia in pochi mesi

A poche settimane dal lancio dell’ultima lineup Oppo Reno6 Series, Oppo, azienda leader nel settore degli smart device, festeggia un nuovo importante traguardo.

Sono 2 milioni gli smartphone a marchio Oppo venduti in Italia dal 2018, anno del suo arrivo nel nostro Paese, a fronte di una crescita sempre più forte che ha visto la sua prima impennata nel marzo 2021. Soltanto sette mesi fa, infatti, Oppo annunciava il raggiungimento di un milione di vendite in Italia, e d’allora in poi il brand cinese ha preso piede sempre di più tra gli utenti nostrani, anche grazie a campagne pubblicitarie molto “pop” come quella con protagonista la cantante Elodie.

Confermano il trend positivo i dati di mercato diffusi da Gfk, uno dei principali fornitori di analisi per l’industria dei beni di consumo a livello mondiale: con il 14% di market share a volume e l’8.9% a valore, Oppo si posiziona al quarto posto tra i produttori di smartphone nel mondo, con prospettive di crescita ancora migliori per i mesi avvenire.

“Celebrare questo traguardo a poco più di sei mesi dal raggiungimento del primo milione di smartphone venduti in Italia, rappresenta per noi un momento importante e ricco di significato“, dichiara a corredo dell’annuncio la Cmo di Oppo Italia Isabella Lazzini. “Siamo estremamente grati – prosegue – a tutti gli utenti italiani che, giorno dopo giorno, continuano a sceglierci, riconoscendo il grande lavoro di ricerca e innovazione che da sempre contraddistingue i nostri dispositivi. Dalla rivoluzionaria famiglia OPPO Find X3 alla più recente Reno6 Series, passando per l’apprezzata Serie A, il nostro ecosistema offre oggi un’offerta sempre più ampia, in grado di rispondere al meglio alle esigenze di ogni consumatore“.

Ad oggi, l’Italia è il primo mercato in Europa per quanto riguarda la vendita dei prodotti Oppo. Merito della pubblicità, dicevamo prima, ma non solo: il 2021 è stato un anno ricco di eventi che hanno permesso a Oppo di rafforzare ulteriormente la propria presenza e brand identity sul territorio italiano.

Stiamo parlando dell’Oppo Summer Tour, che ha messo in contatto con l’ecosistema Oppo oltre 85 mila visitatori in 5 città italiane, e anche delle più recenti presentazioni organizzate nell’ambito della Milano Design Week e della Milano Fashion Week, a conferma di come Oppo sia un’azienda attenta non soltanto a tecnologia e prestazioni, ma anche allo stile e all’avanguardia dal punto di vista estetico.