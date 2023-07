Con un sorprendente colpo di scena, Oppo si trova ad affrontare un futuro incerto in Francia, poiché il suo partner di distribuzione, Yang Technology, ha annunciato la cessazione delle attività nel Paese d’oltralpe.

Questa decisione arriva nonostante la recente vittoria di Oppo in una causa sui brevetti contro Nokia, aggiungendo un’intrigante svolta al viaggio dell’azienda in Europa.

La storia è iniziata quando Oppo si è trovata invischiata in una disputa sui brevetti con Nokia, mettendo a rischio la sua capacità di operare in Francia e in altre regioni europee. La battaglia legale in corso ha sollevato preoccupazioni sul futuro del marchio cinese di telefonia nel continente. Ad aprile, Oppo ha persino dovuto interrompere la sua attività in Germania a seguito di una sentenza del tribunale che vietava la vendita dei suoi dispositivi nel Paese.

Tuttavia, la situazione è sembrata cambiare a favore di Oppo quando la Corte di Giustizia di Parigi ha dato ragione all’azienda nella causa sui brevetti contro Nokia. Il tribunale ha ritenuto non validi i brevetti di Nokia, in particolare gli EP486 e EP731, per “mancanza di novità“. Questa vittoria ha dato a Oppo un barlume di speranza in mezzo alle sfide che ha dovuto affrontare nel mercato europeo.

Un portavoce di Oppo ha dichiarato: “Oppo ha ricevuto le decisioni della Corte di Giustizia di Parigi: il giudice francese ha dichiarato che i brevetti EP486 e EP731 di Nokia sono considerati non validi per mancanza di novità. In questo modo, Oppo ha vinto il processo di primo grado dopo una causa durata due anni sui brevetti EP486 e EP731 di Nokia“.

Se da un lato questo trionfo legale ha fatto tirare un sospiro di sollievo a Oppo, dall’altro non è riuscito a evitare le conseguenze con il suo partner di distribuzione in Francia. La decisione di Yang Technology di interrompere le operazioni nel Paese lascia ora Oppo senza una presenza consolidata sul mercato francese. Il futuro dell’azienda in Francia e in altre regioni europee rimane incerto, in attesa di nuovi accordi di distribuzione.

I fan di Oppo, e della sua surrogata OnePlus, in Francia si chiedono ora se l’azienda interverrà per trovare un mezzo di distribuzione alternativo o se si ritirerà temporaneamente dal mercato. La posta in gioco è alta per Oppo, che cerca di mantenere un vantaggio competitivo nel mercato europeo degli smartphone, fortemente concorrenziale.

Per quanto riguarda Nokia, anche se la recente sentenza ha rappresentato una battuta d’arresto, è probabile che l’azienda finlandese esplorerà le vie dell’appello. La disputa sui brevetti è tutt’altro che conclusa e Nokia cercherà senza dubbio di proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale.