Questa powerbank costa meno di 20€ e ricarica tutto in un lampo

Se siete alla ricerca di una power bank affidabile, compatta e conveniente, la proposta di INIU potrebbe fare proprio al caso vostro. Al prezzo incredibilmente contenuto di circa 19€, grazie a un coupon del 15% attualmente disponibile, questo caricatore portatile da 10.000mAh offre prestazioni sorprendenti, racchiuse in un design ultraleggero. INIU, con oltre 38 milioni di utenti soddisfatti in tutto il mondo, è sinonimo di qualità e sicurezza: non a caso, è una delle poche aziende a offrire una garanzia leader del settore di ben 3 anni.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 15% durante il checkout

Powerbank INIU, chi dovrebbe acquistarla?

Ciò che rende davvero speciale questa power bank è la sua innovativa cella ad alta densità, la prima sul mercato, che la rende il 30% più compatta e il 15% più leggera rispetto alle altre power bank della stessa capacità. Un vantaggio non da poco, soprattutto per chi ha bisogno di un caricatore tascabile da portare sempre con sé. Eppure, nonostante le dimensioni ridotte, le prestazioni non ne risentono minimamente: grazie al chip da 22.5W, è possibile ricaricare un iPhone 16 fino al 60% in soli 25 minuti.

Un altro punto di forza è la versatilità delle sue porte. INIU è tra il ristretto 5% dei produttori ad aver integrato una porta USB-C con funzione sia IN che OUT, il che significa che potrete ricaricare la power bank e i vostri dispositivi utilizzando un solo cavo USB-C. Una soluzione intelligente, pratica e moderna, che semplifica la vita quotidiana e riduce il numero di accessori da portare in giro.

Infine, questa power bank è perfetta per chi ha più dispositivi da tenere sempre carichi. Dotata di ben tre porte (2 USB-C e 1 USB-A), consente di ricaricare simultaneamente tre dispositivi, rivelandosi preziosa in viaggio, al lavoro o in situazioni di emergenza. Compatta, veloce, multifunzione e garantita: per meno di 20€, difficilmente troverete qualcosa di meglio oggi.

