La popolarità di realme è in costante aumento, è innegabile. Il produttore è ormai saldamente ancorato al sesto posto della classifica mondiale dei produttori di smartphone, grazie alla crescita incredibile che il brand è riuscito a sostenere in soli tre anni.

Marchio relativamente giovane, realme è sbarcata nel nostro Paese alla fine del 2019 ed è oggi il brand di smartphone a più rapida crescita a livello globale.

È molto probabile, dunque, che molti di voi siano intenzionati ad acquistare uno smartphone realme e magari l’occasione giusta da cogliere potrebbe presentarsi proprio in attesa delle festività natalizie in arrivo. Qual è lo smartphone realme più adatto alle vostre esigenze?

Quale smartphone realme comprare per Natale?

Potendo scegliere tra tutti gli smartphone realme, sono sicuramente tre i modelli del brand che vale la pena tenere in considerazione, sia che vogliate acquistare un nuovo dispositivo per voi o fare un regalo ad una persona cara.

realme 8i

Se il vostro budget è limitato alla fascia di prezzo inferiore ai 200 euro, realme 8i è lo smartphone che fa al caso vostro. Con una spesa contenuta, potrete portarvi a casa un prodotto caratterizzato dall’ottimo rapporto qualità/prezzo a cui il brand ci ha abituato.

Non dovrete per questo rinunciare ad alcune specifiche sicuramente interessanti: realme 8i è infatti dotato di un ampio display IPS da 6,6 pollici dalla risoluzione FullHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, perfetto per rendere le operazioni di ogni giorno fluide e piacevoli.

La fotocamera principale da 50MP ha l’adeguata risoluzione per scattare incredibili foto ricche di dettagli di giorno, mentre cattura abbastanza luce da poter sfruttare al meglio la modalità notturna quando cala il sole. Affiancato da due sensori da 2MP, uno per le fotografie macro e uno dedicato alla scansione della profondità nelle foto ritratto, e da una fotocamera frontale da 16MP, realme 8i vi permetterà di catturare in modo estremamente piacevole i vostri ricordi più preziosi.

A muovere il tutto troviamo il chip Mediatek Helio G96 accompagnato da 4GB di RAM, più che sufficienti per la maggior parte delle app e dei giochi, mentre la memoria interna varia tra 64GB e 128GB in base al modello scelto. La batteria da 5000mAh accoppiata al chip ad alta efficienza permette una grande autonomia.

realme GT Master Edition

L’elegante realme GT Master Edition è l’ottimo smartphone equilibrato, perfetto per chi vuole portarsi a casa un dispositivo più che sufficientemente veloce, ma allo stesso tempo davvero bello da vedere ed impugnare.

La scocca posteriore realizzata in morbida pelle sintetica, nella colorazione grigia, è unica nel suo genere e la diagonale del suo display è abbastanza generosa da garantire un’esperienza multimediale di alto livello. Ancora presente un jack per le cuffie da 3,5mm ad accompagnare gli speaker stereo.

Stiamo parlando di un ottimo pannello AMOLED da 6,48″ dalla risoluzione FullHD+ e dalla luminosità di picco di ben 1000 nit. Non solo: può raggiungere la frequenza massima di 120Hz per una fluidità generale nell’utilizzo pari a quella dei top di gamma!

Le prestazioni anche nei giochi sono più che buone grazie all’utilizzo del chip medio gamma Qualcomm Snapdragon 778G, ai suoi 6GB o 8GB di RAM e alla memoria interna veloce da 128GB o 256GB.

Lato fotocamere sono presenti un sensore principale da 64MP e una fotocamera grandangolare da 8MP, mentre ai selfie ci pensa una fotocamera da ben 32MP per il massimo dei dettagli. La batteria da 4300mAh è in grado di ricaricarsi dallo 0% al 100% in soli 30 minuti grazie all’alimentatore da 65W incluso in confezione.

realme GT NEO 2

L’ultimo arrivato della famiglia è realme GT NEO 2, lo smartphone dedicato a chi non si accontenta!

Rispetto al modello precedente, realme ha aumentato la diagonale del display fino a 6,62″ e ampliato la luminosità massima fino a 1300 nit! Rimangono invariate le altre caratteristiche del pannello; tuttavia si tratta di uno dei migliori schermi della sua categoria.

Sotto il cofano batte un cuore Qualcomm Snapdragon 870 accompagnato da 8GB di RAM e 128GB/256GB di memoria interna, abbastanza per la maggior parte degli utenti. Le fotocamere principali da 64MP e 8MP sono le stesse del modello top di gamma realme GT, come anche la fotocamera frontale da 16MP.

Le dimensioni maggiorate dello smartphone hanno permesso a realme di utilizzare una batteria da 5000mAh, anch’essa in grado di ricaricarsi completamente in poco più di mezz’ora grazie al sistema SuperDart a 65W con alimentatore incluso in confezione.

La colorazione verde opaca decorata da una striscia nera lucida ha una delle scocche più particolari disponibili sul mercato!

realme GT

Il vero re della gamma di smartphone realme e forse lo smartphone con il miglior rapporto qualità/prezzo disponibile sul mercato, realme GT nella sua colorazione Racing Yellow con scocca in pelle ecologica e vetro non passa sicuramente inosservato.

Con il suo display AMOLED da 6,43″ in grado di raggiungere i 120Hz, il potente chip Qualcomm Snapdragon 888 e ben 8GB o 12GB di RAM, realme GT non teme la concorrenza ed è in grado di gestire qualsiasi tipo di app o gioco alla perfezione.

La batteria da 4500mAh ha una durata considerevole e nel caso aveste bisogno di una veloce ricarica di energia, l’alimentatore da 65W è in grado di ripristinare completamente il 100% della capacità in soli 35 minuti.

Come gli altri smartphone di questo elenco, offre il meglio che il brand è in grado di fare per quanto riguarda le performance fotografiche, con due sensori principali da 64MP e 8MP sul retro e una fotocamera frontale da 16MP di buona qualità!

Bonus: realme Pad

Se vi siete già appassionati ai prodotti realme e volete esplorare anche altri prodotti del brand che non siano smartphone, realme Pad rientra nella lista di dispositivi perfetti da regalare a Natale, soprattutto se avete intenzione di acquistare qualcosa di adatto a tutta la famiglia.

Il tablet con display da 10,4″ e risoluzione 1200 x 2000 pixel è perfetto per l’intrattenimento. Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, YouTube, navigazione online, social: questo dispositivo si presta a tutte le principali attività “da divano” ed è perfetto per essere condiviso con i più piccini.

Il suo corpo in metallo è resistente ed il design moderno. Il chip Mediatek Helio G80 accoppiato a 4GB di RAM è in grado di gestire l’utilizzo di più applicazioni mentre i 64GB di memoria interna permettono di installare moltissime app.

La batteria da 7100mAh vi consentirà di ricaricare il tablet solamente di tanto in tanto, se non viene utilizzato in modo continuativo, facendovi trovare realme Pad sempre pronto all’uso quando necessario.

