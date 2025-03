Qualità sonora e autonomia eccezionali con i Sennheiser Accentum, oggi in SUPER SCONTO! - 29%

Se siete alla ricerca di auricolari true wireless di qualità con un suono cristallino e una cancellazione attiva del rumore efficace, questa è l'occasione giusta per voi. Su Amazon, potete acquistare i Sennheiser Accentum a soli 99,99€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo mediano di 139,99€. Un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per chi desidera un'esperienza sonora di livello superiore.

Sennheiser Accentum, chi dovrebbe acquistarli?

I Sennheiser Accenmtum offrono un'esperienza sonora di altissimo livello grazie alla tecnologia TrueResponse, che garantisce bassi profondi, medi bilanciati e alti cristallini. Il tutto è ulteriormente personalizzabile tramite l'app Smart Control, che consente di regolare l'audio secondo le proprie preferenze.

La cancellazione attiva del rumore ibrida (ANC) permette di immergersi completamente nella musica, eliminando i rumori esterni indesiderati. Se invece avete bisogno di rimanere connessi con l'ambiente circostante, potete attivare la modalità trasparente, perfetta per le situazioni in cui serve essere consapevoli di ciò che accade intorno a voi.

Progettati per un comfort ottimale, questi auricolari si adattano perfettamente a qualsiasi orecchio grazie ai morbidi inserti in silicone, garantendo una vestibilità sicura e piacevole anche dopo ore di utilizzo.

L'autonomia non sarà mai un problema: i Sennheiser Accentum offrono fino a 8 ore di riproduzione continua, che arrivano a 28 ore grazie alla custodia di ricarica. Inoltre, la ricarica avviene in modo pratico sia tramite USB-C che con ricarica wireless Qi.

Grazie alla connettività Bluetooth 5.3, l'associazione con smartphone e altri dispositivi è rapida e stabile. I controlli touch personalizzabili rendono l'esperienza d'uso ancora più intuitiva, permettendo di gestire musica e chiamate con un semplice tocco. Il doppio microfono integrato assicura conversazioni chiare e nitide anche in ambienti rumorosi.

Non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon e portate a casa i Sennheiser Accentum a soli 99,99€. Approfittatene ora prima che il prezzo torni a salire! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori auricolari con cancellazione del rumore per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon