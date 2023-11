Questa stazione di ricarica con MagSafe è IMPERDIBILE! 3-in-1 a soli 21€

Se siete in cerca di una bella idea regalo da fare a chi, magari, possiede non solo un Iphone, ma l'intera gamma di dispositivi Apple, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta che Amazon sta riservando all'ottima charging station MagSafe Innisto! Un prodotto che vanta il titolo di "Scelta Amazon", e che grazie ad un coupon da 8€ attivabile in pagina (lo troverete poco sotto al prezzo) è oggi acquistabile a soli 21,99€!

Charging station Innisto, chi dovrebbe acquistarla?

Progettata per occupare davvero pochissimo spazio, pur offrendo la possibilità di caricare ben 3 differenti dispositivi, ovvero un iPhone, un Apple Watch ed un paio di AirPods, questa charging station è l'ideale per chi vuole avere sempre carichi i propri dispositivi Apple, disponendo di una "colonnina di ricarica" che non sia ingombrante ma che, soprattutto, disponga anche di un design accattivante.

Dotata di una testina di ricarica rapida da 18W e di un cavo di ricarica di tipo C, la stazione MagSafe Innisto offre una velocità del 30% superiore rispetto ad altri caricabatterie wireless per iPhone e questo senza lesinare sulla protezione dei dispositivi, giacché integra un sistema di protezione da sovracorrente, sovratensione e sovraccarico, per una ricarica sicura.

Compatibile con una vasta gamma di telefoni cellulari, tra cui anche alcuno modelli Samsung e Google Pixel, questa charging station è compatibile con iPhone dall'11 ad oggi, mentre per quanto riguarda Apple Watch e AirPods è compatibile con praticamente ogni modello sul mercato!

Insomma, parliamo di un prodotto che merita certamente il suo titoli di "Scelta Amazon", come per altro dimostrano anche le ottime recensioni, praticamente tutte positive (oltre 1.700 i feedback totali degli acquirenti!) e, per questo, ve ne suggeriamo caldamente l'acquisto, consultando ora la pagina Amazon dedicata al prodotto.

