Lo smartwatch è ormai diventato un accessorio indispensabile per coloro che svolgono regolarmente sport, dato che aiuta a monitorare tutti i dati relativi ai propri abbonamenti e raggiungere i propri obbiettivi più facilmente. A tal proposito, se siete alla ricerca di un nuovo modello vi consigliamo il Ticwatch E3, oggi scontato su Amazon del 30%!

Potrete, infatti, spendere solamente 139,99€ invece di 199,99€ per il Ticwatch E3, ma non solo. Avrete modo di optare anche per il pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon, rendendo l’acquisto ancora più accessibile. Inoltre, prima di descrivervi il prodotto nel dettaglio vi invitiamo a leggere la nostra guida all’acquisto dedicata agli smartwatch sportivi, dove troverete informazioni esaustive sul loro funzionamento e utilità.

Il Ticwatch E3 diventerà il perfetto compagno di allenamento, riuscendo a monitorare oltre 100 sport come corsa all’aperto, calcio, ciclismo, piscina e molto altro. Lo smartwatch vi fornirà poi, per esempio, dati relativi al vostro battito cardiaco, alle calorie bruciate e ai chilometri percorsi, offrendovi un rendiconto completo sull’app Mobvoi.

Anche quando non starete svolgendo alcuna attività fisica il Ticwatch E3 terrà sotto controllo la vostra salute, rilevando la saturazione di ossigeno nel sangue, il battito cardiaco e il livello dello stress 24 ore su 24. Inoltre, lo smartwatch terrà traccia delle vostre abitudini di sonno, aiutandovi a migliorarle per farvi svegliare più freschi e riposati.

Infine, grazie alla compatibilità con Wear OS di Google avrete accesso a tantissime funzioni utili direttamente dallo smartwatch. Potrete, infatti, rispondere alle chiamate, controllare il calendario, gestire la riproduzione dei brani e pagare con NFC, tutto con un semplice tocco del polso.

Ciò detto, non possiamo che consigliarvi l’acquisto del Ticwatch E3, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi invitiamo ancora una volta ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire a breve!

