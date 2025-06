Se siete stanchi di perdere oggetti importanti come chiavi, valigie o portafogli, questa è l'occasione giusta per voi. Su Amazon è disponibile una confezione da 4 Air Tracker Tag al prezzo eccezionale di 29,99€, grazie a uno sconto del 13% sul prezzo mediano di 139,99€ e un ulteriore ribasso di 5€ attivabile con il coupon in pagina. Un'offerta imperdibile per chi desidera maggiore sicurezza nella vita quotidiana, sfruttando l'ecosistema Apple.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 5€ durante il checkout.

Vedi offerta su Amazon

Air Tracker Tag, chi dovrebbe acquistarli?

Questi Air Tracker Tag compatibili con l'app "Dov'è" di Apple (non supportati da Android) offrono un sistema di localizzazione preciso e immediato. Grazie al Bluetooth 5.3, alla certificazione IP67 e a un peso di soli 7 grammi, potrete attaccarli facilmente a qualsiasi oggetto personale. Ogni tag emette un segnale acustico potente da 80-100 dB, rendendo semplice ritrovarli anche all'interno dell'area Bluetooth. La portata fino a 60 metri assicura una copertura adeguata in ambienti domestici e lavorativi.

La perfetta integrazione con il network "Dov'è" di Apple consente il tracciamento anche a livello globale: attivando la modalità smarrito potrete persino ricevere una notifica quando qualcuno trova il vostro oggetto. E con iOS 17 o successivi è possibile condividere il dispositivo con altri utenti, facilitando il recupero.

In dotazione riceverete 4 custodie in silicone protettive, 4 anelli portachiavi, 4 laccetti in nylon e 4 batterie già inserite, tutte facilmente sostituibili con una durata di circa un anno. Il dispositivo è anche certificato MFi da Apple, assicurando piena compatibilità e una protezione avanzata dei dati attraverso crittografia: nessuna informazione personale viene memorizzata, garantendo la massima privacy.

Con questa offerta a soli 29,99€, gli Air Tracker Tag si rivelano una soluzione intelligente ed economica per chi vuole tenere sotto controllo i propri oggetti più importanti. Un piccolo investimento che può evitare grandi perdite. Inoltre, se preferite gl AirTag di Apple vi consigliamo di dare un'occhiata anche a questa offerta.