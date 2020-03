Redmi, è pronto il sensore biometrico sotto il display LCD

Redmi è riuscita a implementare un sensore biometrico perfettamente funzionante sotto un display LCD. Il marchio cinese ha mostrato la propria impresa tramite un video pubblicato sul social network, Weibo, dal CEO Lu Weibing. Come ben sappiamo, fino a questo momento, la tecnologia in questione è rimasta esclusiva dei pannelli OLED più utilizzati nella fascia medio-alta del mercato smartphone.

Gli schermi OLED, infatti, sono più adatti a questa tipologia di sensori grazie al loro spessore ridotto rispetto ai display LCD. Lo spessore di quest’ultimi – o meglio, lo strato della retroilluminazione – blocca il passaggio della luce necessaria per “leggere” le impronte. Weibing ha spiegato che il limite tecnico è stato superato utilizzando una pellicola ad alta trasmittanza che consente il passaggio della luce infrarossa.

Redmi General Manager has just announced that in-display fingerprint readers for LCD panels are now ready for mass production. #redmi #xiaomi #RedmiNote #RedmiNote9 pic.twitter.com/FaKD4iD5jw

— Abdul Q. (@AndroidSaint) March 9, 2020