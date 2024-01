SUPER sconto su questa utilissima Logitech Combo Touch! (-28%)

Se avete un iPad Pro da 12,9 pollici e volete cambiare la vostra esperienza d'uso radicalmente, quello che vi serve è una cover Logitech Combo Touch, compatibile con i modelli del 2021 e del 2022 e che permette di usare l'iPad quasi come se fosse un vero e proprio PC portatile. E grazie allo sconto del 28% offerto da Amazon potete acquistarla a 164,59€ rispetto ai 229,99€ di listino.

Logitech Combo Touch, chi dovrebbe acquistarla?

L'innovativa Logitech Combo Touch è perfetta per chi è spesso in movimento e vuole fare tutto con il proprio iPad: prendere appunti, navigare in rete, partecipare a riunioni online e rispondere alle mail e magari scrivere dei documenti. La tastiera retroilluminata e removibile, unita a un grande trackpad e al cavalletto regolabile, le permettono di adattarsi bene a ogni situazione, inoltre lo slot dedicato per Apple Pencil vi permette di ricaricare la penna con facilità, senza timore di perderla.

È compatibile con iPad Pro 12,9 di 5a e 6a generazione e per l'alimentazione della tastiera sfrutta i pin presenti sul tablet, così da eliminare la necessità di ricarica. Oltre all'utilità, la custodia offre anche un ottimo grado di protezione, tenendo al sicuro il vostro iPad da eventuali cadute o colpi accidentali.

Se finora avete usato il vostro iPad con una classica cover, non c'è momento migliore per fare il salto di qualità passando a Logitech Combo Touch vista l'offerta attualmente in corso su Amazon, che abbassa il prezzo a 164,59€. Non fatevela scappare!

