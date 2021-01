Samsung, boom di profitti nel 2020 nonostante l’emergenza Covid

L’emergenza sanitaria globale non sembrerebbe aver intaccato, in termini economici, i guadagni di Samsung Electronics. Il colosso dell’elettronica ha infatti dichiarato di aver ottenuto più denaro nel 2020 rispetto agli anni precedenti.

I profitti dell’ultimo trimestre dell’anno sono arrivati a 32,1 miliardi di dollari su 211,5 miliardi di dollari di entrate totali per l’anno, un aumento del 29,6% e del 27,8 % rispettivamente rispetto al 2019.

Samsung ha inoltre dichiarato come i grandi risultati del quarto trimestre siano stati possibili dagli sforzi a livello aziendale per garantire una fornitura stabile di prodotti e servizi a livello globale, aiutando gli utenti a 360 gradi.

L’utile trimestrale è aumentato del 26,4 % rispetto al 2019, in gran parte guidato dal business legato ai display e alle memory card, pezzi forti della compagnia.

Samsung, inoltre, si aspetta di veder crescere i profitti legati al comparto mobile grazie al lancio del Galaxy S21 e si prepara a espandere la sua linea di dispositivi. Per quanto riguarda il settore display, invece, continuerà ad aggredire il mercato degli OLED nei settori smartphone, computer portatili, tablet e automobili.

Grazie ai display, infatti, Samsung ha avuto i suoi guadagni trimestrali più alti di sempre. Un dato positivo che la compagnia attribuisce principalmente alla forte domanda da parte dei principali produttori di smartphone.

Samsung non lo ha dichiarato in maniera esplicita, ma bisogna ricordare che questo è stato il trimestre in cui Apple ha equipaggiato l’intera gamma di iPhone 12 con pannelli OLED. L’azienda vorrebbe inoltre continuare la crescita nel settore dei display pieghevoli e scorrevoli.

Vi ricordiamo, infine, come Samsung stia puntando fortemente anche sulla connettività 5G, avendo mostrato nei giorni scorsi il nuovissimo A32 5G: uno smartphone integrato con sensore di impronte digitali montato lateralmente e protetto dalla piattaforma di sicurezza di Samsung Knox.