Samsung Galaxy A51 5G e Galaxy A71 5G potrebbero arrivare anche in Europa. Gli stessi dispositivi, ma non compatibili con lo standard di quinta generazione, sono sbarcati nel mercato già da diversi mesi e hanno riscosso un ottimo successo, grazie al loro rapporto qualità/prezzo.

Sono sempre più numerose le voci secondo cui questi due dispositivi arriveranno anche nel mercato europeo. Il primo, Samsung Galaxy A51 5G (riconosciuto con il codice SM-A516B) non dovrebbe avere particolari differenze rispetto alla versione 4G (disponibile su Amazon e riconosciuta con il codice SM-A515F). La scheda tecnica dovrebbe quindi essere la seguente:

4 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di memoria interna;

di memoria interna; Display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione 1080 x 2400 pixel;

Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione 1080 x 2400 pixel; Fotocamera posteriore: 48 MP, 5 MP, 12 MP e 5 MP;

Fotocamera frontale: 32 MP;

Sistema operativo: Android 9;

Batteria da 4.000 mAh.

Il discorso cambia invece per quanto riguarda Samsung Galaxy A71 5G (numero modello SM-A716B). La sua scheda tecnica dovrebbe infatti avere delle piccole differenze rispetto a quella della versione 4G (quest’ultima è disponibile su Amazon). Anche questo dispositivo di fascia media potrebbe arrivare in Europa. Per il momento, i mercati confermati sono Australia, Nuova Zelanda e Medio Oriente. Le principali caratteristiche, come già preannunciato in un precedente articolo, potrebbero essere le seguenti:

Processore Exynos 980 5G ;

; 8 GB di RAM;

di RAM; 128 GB di memoria interna (ipotesi);

di memoria interna (ipotesi); Display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1080 x 2400 pixel;

Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione 1080 x 2400 pixel; Fotocamera posteriore: 64 MP, 12 MP (ultrawide), 5 MP (macro) e 5 MP (profondità);

Fotocamera anteriore: 32 MP;

Batteria da 4.370 mAh.

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni direttamente dal produttore. Non si esclude che entrambi i prodotti vengano lanciati in estate, a causa dei problemi legati all’emergenza Coronavirus.