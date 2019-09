Samsung Galaxy Fold, finalmente ci siamo: disponibile da domani in Corea

Dopo i problemi iniziali a display e cerniera, il Galaxy Fold sarà in vendita a partire da domani in Corea del Sud. Successivamente sbarcherà in Europa.

Samsung Galaxy Fold sarà in vendita a partire da domani in Corea del Sud. Il primo smartphone pieghevole del gigante di Seoul, dopo una serie di vicissitudini di natura progettuale, è finalmente pronto a essere commercializzato. Com’era prevedibile la vendita partirà dall’Asia, per poi estendersi al resto del monto, Europa inclusa. Il comunicato stampa parla infatti genericamente di “more countries”, per cui occorrerà verificare l’arrivo o meno in Italia, che non è stata esplicitamente menzionata.

Oltre alla Corea del Sud, Samsung parla di Francia, Germania, Singapore, Regno Unito e Stati Uniti. L’azienda sudcoreana cita anche una versione 5G, che sarà però limitata solo ad alcuni mercati. In ogni caso c’è grande curiosità attorno alle modifiche tecniche che dovrebbero essere state apportate al Galaxy Fold che, come ricorderete, aveva mostrato qualche problema al display e alla cerniera.

In ogni caso, lo smartphone sarà disponibile nelle colorazioni Cosmos Black e Space Silver. Attendiamo comunque comunicazioni da parte di Samsung in merito alla disponibilità in Italia. A meno di scelte differenti rispetto alle intenzioni iniziali, dovremmo vedere il Galaxy Fold anche nel nostro paese. Staremo a vedere.