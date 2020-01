Samsung Galaxy M30s potrebbe a breve ricevere Android 10

Samsung Galaxy M30s potrebbe ricevere l’aggiornamento ad Android 10 prima del previsto. Una recente certificazione di un dispositivo, registrato con il codice SM-M307F, presso la Wifi Alliance potrebbe esserne la conferma.

Il Galaxy M30s lanciato sul mercato come uno smartphone di fascia media è dotato di molti punti di forza: dispone infatti di un display Super AMOLED da 6,4 pollici, un comparto fotografico da 48MP+8MP+5MP e di una fotocamera frontale da 16 MP. Il SoC Exynos 9611 è accompagnato da 4/6 GB di memoria RAM e 64/128 GB di storage interno. Ciò che contraddistingue maggiormente il dispositivo è inevitabilmente la batteria da 6000 mAh che Samsung ha deciso di implementare su questo smartphone.

Per quanto riguarda il sistema operativo, l’M30s è stato lanciato con Android 9 Pie preinstallato. La recente certificazione fornita da Wifi Alliance, il modello SM-M307F è stato registrato con a bordo la nuova versione del robottino verde. Tale indizio mostra pertanto la possibilità che il dispositivo possa a breve ricevere l’update ottimizzandone le prestazioni. Nello specifico, il certificato riguarda particolarmente le due versioni SM-M307F e DS menzionando inoltre la versione firmware M307F.001.

Nonostante si tratti di uno smartphone di fascia media, Samsung non fa eccezione dimostrando anche su questa gamma la sua particolare attenzione rivolta sul fronte degli aggiornamenti e sulla sicurezza degli utenti. Non resta dunque che attendere il release della versione stabile di Android 10 su tutti i dispositivi M30s che apporterà tutte le ottimizzazioni che il nuovo sistema porta con sè.