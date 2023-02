Sebbene rilasciati sul mercato da pochi giorni, i nuovi flagship di Samsung in passato avevano mostrato in alcuni leak dei risultati benchmark poco promettenti. Nuovi test smentirebbero le scarse prestazioni e, al contrario, mettono i Galaxy S23 in cima alla classifica.

Ne avevamo già parlato in precedenza: alcuni leaker avevano fatto trapelare i risultati di alcuni benchmark a cui i nuovi Samsung Galaxy S23 erano stati sottoposti. Risultati che mostravano i nuovi device soggetti a forti difficoltà, con punteggi talvolta decisamente sottotono per uno smartphone di alta fascia nel 2023. Sul motivo di tali scarse prestazioni erano state avanzate diverse teorie: secondo la più accreditata Samsung Galaxy S23 soffriva, in qualche modo, di un eccesso di riscaldamento che andava a inficiare le prestazioni del processore. Tuttavia una nuova serie di test sembra invece dire il contrario.

Ricordiamo che i nuovi Galaxy S23 utilizzano il processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, all’interno del quale è presente una una GPU Adreno 740 overcloccata, mentre i precedenti Galaxy S22 erano equipaggiati con SoC Exynos 2200, il quale utilizza un chip grafico Xclipse 920. E se quest’ultimo dichiarava una frequenza di 555MHz, la nuova generazione raggiunge i 719MHz: c’è quindi, di base, un notevole incremento anche senza calcolare la diversa architettura.

I nuovi test sono stati condotti utilizzando 3DMark Wild Life Extreme, nato con il dichiarato obiettivo di “spremere” al massimo le capacità della GPU e i risultati sono decisamente a favore della nuova linea Samsung. Per quanto riguarda Samsung Galaxy S23 e Samsung Galaxy S23+ i due device si sono assestati rispettivamente a 3811 e 3799, con un frame rate medio di 20,80 fps, là dove Samsung Galaxy S22+ si era fermato a 1689, con rate medio di 10,10 fps.

Il top gamma, Samsung Galaxy S23 Ultra, si è invece spinto molto oltre, ottenendo 3874 punti con un risultato medio di 23,20 fps, arrivando praticamente a doppiare il top gamma della serie S22: qui infatti si era arrivati a 1912 punti con un frame rate di 11,40 fps.

Insomma, pur tenendo a mente che questi sono test pensati per spingere la macchina al limite, e che quindi potremmo non dover mai aver bisogno di questo tipo di prestazioni nella vita di tutti i giorni, i numeri parlano chiaro: Samsung Galaxy S23, qualunque sia il modello di riferimento, surclassa i modelli italiani di Galaxy S22 con un distacco decisamente importante. L’utilizzo dei chip di Qualcomm fa la differenza, come anche da noi riscontrato lo scorso anno:

Vi ricordiamo infine che è possibile acquistare uno dei nuovi Samsung Galaxy S23 presso i seguenti link: