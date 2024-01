Samsung Galaxy S24 potrebbe avere ben sette anni di aggiornamenti

A ottobre del 2023, Google ha fatto una mossa senza precedenti annunciando che avrebbe garantito aggiornamenti delle versioni di Android e aggiornamenti di sicurezza per i suoi smartphone Pixel per un eccezionale periodo di sette anni.

Questo impegno ha colto tutti di sorpresa, considerando che nel mercato degli smartphone anche Apple, nota per il suo supporto duraturo, offre solo cinque importanti aggiornamenti di iOS per iPhone e iPad.

Samsung, si impegna attualmente a fornire quattro significativi aggiornamenti di Android per i suoi dispositivi di punta e alcuni dispositivi di fascia media ed economica.

La speranza dei fan era che Samsung seguisse l'esempio di Google estendendo la sua politica di aggiornamenti, ma per quanto in un'intervista con SamMobile, alla conferenza per sviluppatori, Samsung abbia accennato a questa possibilità, non ha ancora annunciato ufficialmente alcun cambiamento.

La grande novità potrebbe arrivare con la serie Galaxy S24 di Samsung. Secondo Android Headlines, il prossimo flagship della società riceverà aggiornamenti per ben sette anni, allineandosi alla politica di Google con la linea Pixel.

Non è confermato se questo periodo si riferirà solo agli aggiornamenti di sicurezza, ma ci si augura che includa anche gli aggiornamenti di Android, One UI e le nuove funzionalità.

Un aspetto interessante sarà vedere se Samsung estenderà la cortesia dei sette anni di aggiornamenti anche ai dispositivi esistenti, come il Galaxy S23 e il Galaxy Z Fold 5.

In passato, Samsung aveva incluso sia dispositivi nuovi che vecchi quando modificò la sua politica, passando da due importanti upgrade del sistema operativo a tre e successivamente a quattro.

Tuttavia, l'azienda potrebbe scegliere di evitare questa pratica considerando quanto impegnativo sarebbe un impegno di sette anni per gli aggiornamenti software.

Tutti i dettagli saranno svelati tra pochi giorni durante l'evento di presentazione del Samsung Galaxy S24, programmato per il 17 gennaio.

L'evento potrà essere seguito in diretta comodamente da casa via streaming (basterà connettersi al sito ufficiale dell'azienda), e noi di Tom's Hardware provvederemo a offrirvi una copertura completa di tutte le novità che verranno annunciate.