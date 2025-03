Galaxy S25: la nuova promo ti regala un secondo Galaxy! Ecco tutti i dettagli

Samsung continua a sorprendere i suoi clienti con offerte imperdibili sulla sua gamma Galaxy S25. Dopo il lancio dei nuovi modelli e dopo già un buon numero di offerte rilasciate su quest'ultimi, l'azienda ha deciso di lanciare una nuova promozione che sicuramente farà felici molti utenti. Fino al 2 aprile, acquistando uno dei modelli Galaxy S25, sia il normale, il Plus che l'Ultra, si avrà la possibilità di ricevere gratuitamente un Galaxy A16, un omaggio perfetto per chi vuole un secondo smartphone Samsung.

Samsung Galaxy S25, chi dovrebbe acquistarlo?

La promozione è semplice e vantaggiosa. Acquistando uno degli smartphone della serie Galaxy S25, gli utenti dovranno registrare il proprio acquisto sul portale Samsung Members entro e non oltre il 2 maggio. Una volta completata la registrazione, riceveranno in omaggio il Galaxy A16, un modello entry level ideale per chi cerca un telefono con un buon rapporto qualità-prezzo. Questo regalo si aggiunge al già ampio valore che i nuovi Galaxy S25 offrono, con prestazioni importanti, fotocamere di qualità e design all'avanguardia.

Non importa quale modello della serie S25 venga scelto: l'offerta è valida per tutte le varianti, dal Galaxy S25 standard, al Plus, fino all'Ultra. Questo permette a tutti gli appassionati della linea Galaxy di approfittare della promozione, che si rivela una delle più allettanti nel panorama attuale di smartphone. Che stiate cercando il top della tecnologia con l'S25 Ultra o un modello più equilibrato con l'S25 Plus, il Galaxy A16 in omaggio sarà un regalo apprezzato.

L'iniziativa di Samsung si inserisce in un periodo in cui le promozioni stanno diventando sempre più frequenti, ma poche offrono vantaggi concreti come questa. Se stavate pensando di aggiornare il vostro smartphone o di acquistare un Galaxy S25, non perdete questa occasione. Affrettatevi, la promozione scade il 2 aprile e la registrazione dell'acquisto deve essere effettuata entro il 2 maggio.

