Il protagonista indiscusso di questa edizione estiva dell’Unpacked è Samsung Galaxy Z Flip5, lo smartphone che ha ricevuto i cambiamenti più importanti e che è stato scelto dall’azienda come immagine per l’evento.

Non è un segreto che, complice anche il prezzo più “accessibile” e normalmente sempre in discesa durante l’anno, la gamma Z Flip sia la famiglia di foldable Samsung con più successo in assoluto. Sarà così anche quest’anno?

Il display esterno di Samsung Galaxy Z Flip5, che l’azienda coreana chiama Flex Window, è ora 3,78 volte più grande di quello presente sui Galaxy Z Flip precedenti. Certo, non arriva ai 3,6 pollici e ai 120Hz di Motorola razr 40 Ultra, ma con i suoi 3,4 pollici permette di sfoggiare numerosi orologi personalizzati (da poter abbinare anche ai Galaxy Watch6), mostrare utili widget e persino utilizzare applicazioni come Maps e WhatsApp, oltre a rispondere alle notifiche utilizzando una tastiera QWERTY dalle dimensioni quasi normali.

Ovviamente rimangono accessibili le funzionalità di pagamento NFC con Samsung Pay senza aprire lo smartphone ed è possibile utilizzare lo schermo esterno come anteprima quando si scattano le foto o si registrano i video, utilizzando l’apprezzatissima Flex Mode che Samsung ha creato e in molti hanno replicato.

Il più potente ISP del chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ha permesso a Samsung di migliorare gli algoritmi di elaborazione delle immagini, migliorando le funzionalità di Nightography e permettendo uno zoom digitale fino a 10x migliore se paragonato a quello del modello precedente.

Si alza un po’ il prezzo di partenza ma quest’anno Samsung ha eliminato la variante base da 128GB a favore di una più capiente da 256GB. La batteria da 3700mAh non vede variare la sua capacità e non è stato cambiato nemmeno il sistema di ricarica a 25W con cavo.

“Con i suoi dispositivi pieghevoli Samsung sta rivoluzionando l’industria mobile dettando gli standard e migliorando continuamente le esperienze dei propri utenti”, afferma TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Ogni giorno sempre più persone scelgono i nostri device pieghevoli perché sono gli unici in grado di offrire l’esperienza che gli utenti desiderano. Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 testimoniano il nostro impegno nel soddisfare le esigenze dei nostri clienti attraverso una tecnologia sempre più innovativa”.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Flip5 Schermo principale Display da 6,7 pollici FHD+

Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex (2640 x 1080 pixel, 22:9)

Refresh rate adattivo da 120 Hz (1~120Hz) Schermo esterno Display da 3,4 pollici Super AMOLED 60Hz

720 x 748 pixel Dimensioni e peso Chiuso: 71,9 x 85,1 x 15,1 mm

Aperto: 71,9 x 165,1 x 6,9 mm

Peso: 187g Fotocamere Esterne 12MP Dual Pixel AF, OIS, f/1.8

12MP f/2.2, FOV 123° Interna 10MP f/2.4 con Selfie Flash Processore Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy RAM e memoria 8GB RAM

256/512GB archiviazione Batteria e ricarica 3700mAh Ricarica 25W

Ricarica wireless

Condivisione batteria wireless Resistenza all’acqua IPX8 Sistema operativo Android 13

One UI 5.1.1 Connettività 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 Sensori Lettore di Impronte Digitali Laterale, Accelerometro, Barometro, Giroscopio, Sensore Geomagnetico, Sensore Hall, Sensore di Prossimità, Sensore di Luminosità Sicurezza Samsung Knox, Samsung Knox Vault SIM Nano SIM + eSIM Colorazioni Mint, Graphite, Cream e Lavender

Prezzi e disponibilità

Potete preordinare il nuovo Samsung Galaxy Z Flip4 a partire da oggi 26 luglio, con la disponibilità generale del dispositivo prevista per l’11 agosto prossimo.