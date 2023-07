Annunciati durante l’evento Unpacked 2023, Samsung Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic saranno disponibili in preordine in Italia con una promozione speciale valida a partire da oggi.

“Con i nuovi Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic teniamo fede al nostro impegno volto a rendere accessibili a un sempre maggior numero di persone gli evoluti strumenti per il monitoraggio della salute, rendendoli facilmente disponibili direttamente sul polso dell’utente”, afferma TM Roh, President e Head of Mobile eXperience di Samsung Electronics. “Dal coaching del sonno passando per i consigli sul fitness e al monitoraggio dei dati nutrizionali, Samsung offre all’utente nuove pratiche modalità per essere più consapevole e proattivo nel proprio percorso di salute e benessere, accompagnandolo in ogni momento della giornata”.

Il Galaxy Watch6 è un dispositivo adatto a tutti i giorni con un design moderno e minimalista. Il formato da 44mm è disponibile nelle colorazioni Graphite e Silver e la variante da 40mm è disponibile nelle colorazioni Graphite e Gold. Per un design più elegante, il Galaxy Watch6 Classic, con la ghiera girevole tanto amata dai fan, è disponibile in Black e Silver nei formati 43mm e 47mm.

La serie Galaxy Watch6 offre nuovi design, anche se non troppo distanti dalla generazione precedente, caratterizzati da display più grandi del 20%, i quali consentono di visualizzare più testo sullo schermo e una tastiera più grande, pur mantenendo dimensioni contenute. Questi pannelli vantano una migliore risoluzione, una luminosità di picco di 2.000 nit e, insieme alla funzione di regolazione della luminosità automatica anche sull’Always-On display, consente agli utenti di visualizzare senza problemi il quadrante anche in caso di luce solare intensa. Mossi dal nuovo processore Exynos W930, i Galaxy Watch6 consentono interazioni più fluide e veloci, oltre che una migliore autonomia grazie alla migliorata efficienza.

La serie Galaxy Watch6 vanta una batteria più capiente e un consumo ridotto per supportare il display più ampio e luminoso. Con soli otto minuti di ricarica rapida è possibile disporre di altre otto ore di autonomia, una soluzione perfetta per monitorare il sonno durante la notte.

Galaxy Watch6 e Watch6 Classic sono dotati rispettivamente di una cornice più sottile del 30% e di una ghiera girevole più sottile del 15%. La serie Galaxy Watch6 presenta nuovi quadranti interattivi e informativi, che sfruttano al massimo il display più grande, mentre con i nuovi cinturini che si cambiano con un clic è ancora più facile creare diversi abbinamenti. Grazie alle oltre 704 combinazioni esclusive, gli utenti possono creare l’orologio perfetto per loro.

La serie Galaxy Watch6 di Samsung offre una guida personalizzata per migliorare la salute, iniziando dal sonno. Il focus principale è migliorare la qualità del riposo notturno concentrandosi su tre azioni chiave: comprendere i modelli di riposo individuali, migliorare le abitudini e creare un ambiente favorevole al sonno.

Il dispositivo fornisce un’analisi dettagliata dei fattori di punteggio del sonno, inclusa la durata totale, i cicli, l’ora del risveglio e il grado di recupero fisico e mentale. Le notifiche sul sonno personalizzate, sviluppate con la National Sleep Foundation, offrono informazioni sulla salute del sonno ogni mattina.

La serie Galaxy Watch6 offre anche diverse funzioni fitness per mantenere alta la motivazione dell’utente. La funzione Composizione corporea fornisce misurazioni fondamentali come il metabolismo basale e la percentuale di muscolo, acqua e grassi corporei. Viene inoltre introdotta la nuova funzione Zone di frequenza cardiaca personalizzate, che analizza le capacità fisiche individuali e imposta cinque livelli di intensità della corsa.

Il dispositivo monitora anche la pressione sanguigna, l’elettrocardiogramma e offre una notifica di ritmo cardiaco irregolare per una visione completa della salute cardiaca dell’utente. Altre funzionalità includono il rilevamento delle cadute e l’app Samsung Wallet che permette di gestire pagamenti, biglietti e altro direttamente dall’orologio.

Grazie a nuove app in arrivo in autunno come Google Calendar, Gmail, Peloton e MyFitnessPal, gli utenti possono essere più produttivi e monitorare i progressi di fitness e i dati nutrizionali. La serie Galaxy Watch6 si integra con altri dispositivi Samsung, permettendo il controllo remoto delle fotocamere degli smartphone, la visualizzazione dei progressi su smart TV o tablet, e la connessione automatica agli auricolari Galaxy Buds2 Pro.

La sicurezza dei dati personali è garantita dalla piattaforma Samsung Knox. Inoltre, la serie Galaxy Watch6 presenta una nuova API che fa parte del pacchetto Samsung Privileged Health Software Development Kit (SDK) per l’accesso alla temperatura cutanea, la quale permette agli sviluppatori di terze parti di integrare questo sensore.

Galaxy Watch6 Galaxy Watch6 Classic Materiale e colore Cassa in Armor Aluminum con cinturino Sport Band – 44 mm: Graphite, Sliver – 40 mm: Graphite, Gold Cassa in acciaio inossidabile con cinturino Hybrid Eco-Leather Band – 47 mm: Black, Silver – 43 mm: Black, Silver Dimensioni

e peso – 44 mm: 42,8 x 44,4 x 9,0 mm, 33,3 g – 40 mm: 38,8 x 40,4 x 9,0 mm, 28,7 g – 47 mm: 46,5 x 46,5 x 10,9 mm, 59,0 g – 43 mm: 42,5 x 42,5 x 10,9 mm, 52,0 g Display Sapphire Crystal – 44 mm: 37,3 mm (1,5”) 480×480 Super AMOLED, Display a colori Always-On – 40 mm: 33,3 mm (1,3”) 432×432 Super AMOLED, Display a colori Always-On Sapphire Crystal – 47 mm: 37,3 mm (1,5”) 480×480 Super AMOLED, Display a colori Always-On – 43 mm: 33,3 mm (1,3”) 432×432 Super AMOLED, Display a colori Always-On Processore Exynos W930 Dual core 1,4GHz Memoria

e archiviazione 2GB di Memoria + 16GB di Spazio di archiviazione Batteria Fino a 40 ore (Display Always-On disattivato) / Fino a 30 ore (Display Always-On attivato) – 44 mm: 425 mAh – 40 mm: 300 mAh – 47 mm: 425 mAh – 43 mm: 300 mAh Sistema operativo Wear OS 4, One UI 5 Watch Sensori Sensore Samsung BioActive (frequenza cardiaca ottica + tracciato elettrocardiaco + analisi impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore di luminosità Sensore Samsung BioActive (frequenza cardiaca ottica + tracciato elettrocardiaco + analisi impedenza bioelettrica), sensore di temperatura, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore di luminosità, sensore Hall 3D Connettività LTE , Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5 GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo Resistenza 5 ATM + IP68 / MIL-STD-810H Compatibilità Android 10 o superiore, con memoria superiore a 1,5GB

Disponibilità e prezzi

Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic sono disponibili in preordine a partire da oggi, 26 luglio, nelle seguenti configurazioni:

Samsung Galaxy Watch6 Classic

Samsung Galaxy Watch6

Coloro che acquisteranno un Galaxy Watch6/Galaxy Watch6 Classic entro il 10 agosto, potranno ricevere in regalo un Cinturino Fabric Band e un Super Fast Wireless Charger Duo. Sarà sufficiente registrarsi sul sito Samsung Members.