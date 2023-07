Il tanto atteso evento Samsung Galaxy Unpacked è alle porte, e i fan dell’azienda sudcoreana in tutto il mondo sono ansiosi di scoprire le nuove sorprese che l’azienda ha in serbo per loro.

La presentazione dei nuovi prodotti della famiglia Galaxy si preannuncia come un evento importantissimo, poiché verranno svelati i nuovi smartphone pieghevoli, tablet e smartwatch, con un’attenzione particolare alle innovazioni tecnologiche e al design rivoluzionario.

Samsung Galaxy Unpacked è uno degli eventi più importanti dell’anno per l’azienda sudcoreana. La data e il luogo dell’evento vengono annunciati con largo anticipo sul sito ufficiale di Samsung e sui principali canali di comunicazione dell’azienda. I fan possono segnare il giorno dell’evento sui loro calendari e assicurarsi di avere del tempo libero per seguire l’evento in diretta streaming.

L’evento avrà luogo a Seoul, in Corea del Sud, oggi 26 luglio alle ore 13:00 italiane.

Come guardare il Samsung Galaxy Unpacked in diretta

Se siete dei fan di Samsung e non volete perdere nemmeno un secondo del Samsung Galaxy Unpacked, seguire l’evento in diretta streaming è la scelta migliore. Ecco alcuni modi per farlo:

Sito Ufficiale di Samsung: Il modo più diretto per guardare la presentazione dei nuovi Galaxy è collegarsi al sito ufficiale di Samsung. L’azienda di solito offre uno streaming di alta qualità che è accessibile da diverse regioni del mondo.

Il modo più diretto per guardare la presentazione dei nuovi Galaxy è collegarsi al sito ufficiale di Samsung. L’azienda di solito offre uno streaming di alta qualità che è accessibile da diverse regioni del mondo. Canali Social di Samsung: Seguite i canali social ufficiali di Samsung, come Facebook e Twitter (o meglio chiamarlo X?). Samsung spesso condivide le novità annunciate in pillole facilmente digeribili attraverso questi canali, offrendo un’esperienza coinvolgente per gli spettatori.

Seguite i canali social ufficiali di Samsung, come Facebook e Twitter (o meglio chiamarlo X?). Samsung spesso condivide le novità annunciate in pillole facilmente digeribili attraverso questi canali, offrendo un’esperienza coinvolgente per gli spettatori. YouTube: Samsung trasmette gli eventi Galaxy Unpacked in diretta sul proprio canale YouTube. Quindi, assicuratevi di iscrivervi al canale ufficiale di Samsung per ricevere le notifiche riguardanti la diretta streaming. Vi lasciamo il link qui di seguito.

Cosa aspettarsi dal Samsung Galaxy Unpacked 2023 parte 2

L’evento Samsung Galaxy Unpacked è rinomato per l’introduzione di nuovi prodotti di fascia alta, i quali mettono in mostra la capacità di innovazione e le più recenti tecnologie dell’azienda. Quest’anno, l’attenzione è puntata sui seguenti dispositivi:

Smartphone pieghevoli: Samsung è stata una delle prime aziende a lanciare smartphone pieghevoli sul mercato. In questa edizione dell’Unpacked, stando ai più recenti leak e rumor, possiamo aspettarci di vedere i nuovi modelli Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 con miglioramenti sia sul fronte del display che delle specifiche interne.

Samsung è stata una delle prime aziende a lanciare smartphone pieghevoli sul mercato. In questa edizione dell’Unpacked, stando ai più recenti leak e rumor, possiamo aspettarci di vedere i nuovi modelli Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5 con miglioramenti sia sul fronte del display che delle specifiche interne. Tablet: Samsung ha una vasta gamma di tablet di successo. Gli appassionati si aspettano l’introduzione di nuovi modelli con potenza di elaborazione avanzata, display eccezionali e funzionalità multitasking per l’uso quotidiano e il lavoro creativo. Sicuramente non rimarrete delusi, i leak indicano l’arrivo di ben tre nuovi prodotti premium della famiglia Galaxy Tab S9.

Samsung ha una vasta gamma di tablet di successo. Gli appassionati si aspettano l’introduzione di nuovi modelli con potenza di elaborazione avanzata, display eccezionali e funzionalità multitasking per l’uso quotidiano e il lavoro creativo. Sicuramente non rimarrete delusi, i leak indicano l’arrivo di ben tre nuovi prodotti premium della famiglia Galaxy Tab S9. Smartwatch: Gli smartwatch Samsung Galaxy hanno guadagnato popolarità per la loro versatilità e funzionalità. È probabile che Samsung sveli nuovi orologi intelligenti con caratteristiche innovative per gli amanti del fitness e delle attività all’aperto. Anche in questo caso, le anticipazioni dell’ultimo periodo hanno anticipato l’arrivo di due nuovi modelli chiamati Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic. Quest’ultimo sembra sia dotato della tanto amata corona girevole che lo scorso anno era stata messa da parte.

Samsung Unpacked è un evento che gli appassionati di tecnologia e gli utenti Samsung aspettano con trepidazione. Con la presentazione dei nuovi smartphone pieghevoli, tablet e smartwatch, Samsung promette di stupire ancora una volta con le sue innovazioni. Seguire l’evento in diretta streaming è un’opportunità unica per essere tra i primi a scoprire queste nuove eccitanti aggiunte alla linea Galaxy.