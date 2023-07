Samsung, durante l’evento Unpacked estivo, ha svelato la serie Galaxy Tab S9, una nuova gamma di tablet premium che comprende tre modelli: Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra, tutti dotati di display Dynamic AMOLED 2X e processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy.

Resistenti all’acqua e alla polvere grazie al rating IP68, permettono agli utenti di esprimere le proprie idee sia all’interno che all’aperto grazie alla S Pen inclusa.

I tablet Galaxy Tab S9 offrono un’esperienza di intrattenimento coinvolgente ovunque ci si trovi, grazie ai display Dynamic AMOLED 2X che supportano lo standard HDR10+ e la frequenza di aggiornamento adattiva da 60 a 120 Hz. La serie è dotata di quattro altoparlanti più grandi del 20% per un audio più ampio e immersivo, potenziati dal sistema audio AKG e da Dolby Atmos. Grazie alla tecnologia Vision Booster, i dispositivi si adattano automaticamente alle condizioni di luce intensa per mantenere lo schermo luminoso, mentre la Smart Book Cover permette di orientare lo schermo sia in verticale che in orizzontale.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

“Attualmente sul mercato non ci sono altri dispositivi come Galaxy Tab S9. Questo tablet, unico nel suo genere, rappresenta una vera e propria rivoluzione nella categoria, offrendo le esperienze più amate dagli utenti dei tablet con un design premium completo”, ha affermato TM Roh, President e Head of MX Business di Samsung Electronics. “La serie Galaxy Tab S9 consente agli utenti di dare vita alle loro idee più brillanti senza alcuno sforzo”.

Dal punto di vista delle prestazioni, la serie Galaxy Tab S9 è mossa dal potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, garantendo un’efficienza termica migliore grazie al sistema di raffreddamento a camera di vapore. Ciò consente di godere di prestazioni elevate durante attività ad alta intensità come lo streaming, il gaming e l’editing video.

La S Pen è uno strumento essenziale presente in ogni modello della serie, consentendo agli utenti di catturare e condividere le proprie idee con facilità. La S Pen Creator Edition offre un’impugnatura confortevole e un angolo di inclinazione più ampio per una maggiore intuitività nell’uso. I dispositivi Galaxy Tab S9 supportano la funzione Multischermo, consentendo agli utenti di visualizzare fino a tre app in modo simultaneo. La modalità Samsung DeX permette di simulare un’esperienza desktop per sfruttare al massimo la portabilità dei tablet.

Samsung Galaxy Tab S9+

Per quanto riguarda la produttività e la creatività, i dispositivi Galaxy Tab S9 vantano app ottimizzate per il disegno, l’editing video (Luma Fusion) e progetti CAD 2D (ArcSite), offrendo strumenti versatili per la realizzazione di contenuti da condividere. L’ecosistema Galaxy permette l’integrazione tra i tablet e gli altri dispositivi Galaxy, semplificando l’uso degli strumenti creativi.

Oltre alle prestazioni di fascia alta, Samsung ha dedicato attenzione all’impatto ambientale, utilizzando una maggiore quantità di materiali riciclati nella realizzazione dei dispositivi e proponendo una confezione realizzata interamente in carta riciclata.

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9 Samsung Galaxy Tab S9+ Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Display 11”, Dynamic AMOLED 2X (60~120 Hz) 12,4”, Dynamic AMOLED 2X (60~120 Hz) 14,6”, Dynamic AMOLED 2X (60~120 Hz) Sistema operativo Android 13 Dimensioni 165,8 x 254,3 x 5,9 mm 185,4 x 285,4 x 5,7 mm 208,6 x 326,4 x 5,5 mm Peso 498 g (Wi-Fi) / 500 g (5G) 581 g (Wi-Fi) / 586 g (5G) 732 g (Wi-Fi) / 737 g (5G) Fotocamere Posteriore Grandangolare 13MP Grandangolare 13MP + Ultra-grandangolare 8MP Anteriore Ultra-grandangolare 12MP Grandangolare 12MP + Ultra-grandangolare 12MP Memoria e archiviazione 8 GB+128 GB

12 GB+256 GB microSD fino a 1 TB 12 GB+256 GB

12 GB+512 GB microSD fino a 1 TB 12 GB+256 GB

12 GB+512 GB

16 GB+1 TB microSD fino a 1 TB Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy Batteria 8.400 mAh (valore tipico) 10.090 mAh (valore tipico) 11.200 mAh (valore tipico) Connettività 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3 Colore Beige, Graphite Audio Quattro altoparlanti stereo con audio AKG, Dolby Atmos Sicurezza Samsung Knox Autenticazione biometrica Impronta digitale su display Accessori* S Pen (BLE, Inbox), S Pen Creator Edition Book Cover Keyboard, Book Cover Keyboard Slim, Smart Book Cover, Cover esterna, Schermo Notepaper, Schermo Privacy * La S Pen e il cavo USB di tipo C sono inclusi. Altri accessori sono disponibili per l’acquisto separatamente. La disponibilità di custodie di terzi può variare a seconda del mercato, dell’operatore e del rivenditore.

Disponibilità e promo

La serie Galaxy Tab S9 è disponibile in preordine a partire dal 26 luglio, e nei punti vendita a partire dall’11 agosto. La serie è disponibile nelle colorazioni Graphite e Beige e nelle seguenti configurazioni:

Galaxy Tab S9 Ultra (14,6”)

Galaxy Tab S9+ (12,4”)

Galaxy Tab S9 (11”)

Inoltre, acquistando Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra dal 26 luglio al 10 agosto 2023 è possibile ricevere in omaggio la Book Cover Keyboard Slim, sarà sufficiente registrare l’acquisto entro il 2 settembre 2023 sul sito Samsung Members.