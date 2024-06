Scegli TIM WiFi Casa con TIMVISION! L'offerta più completa per l'intrattenimento a MENO di 30€

Se siete alla ricerca di un'offerta completa per la connessione Internet a casa e l'intrattenimento, vi consigliamo di approfittare dell'offerta TIM WiFi Casa con TIMVISION Intrattenimento, un pacchetto tutto incluso che porterà a casa vostra la fibra ultraveloce di TIM, l'abbonamento TIMVISION, Disney+, Netflix e Amazon Prime a soli 29,90€ al mese.

Vedi offerta su Tim

TIM WiFi Power Top, perchè approfittarne?

La nuova imperdibile offerta di TIM unisce la potenza della fibra con l'intrattenimento di TIMVISION: godete di una connessione Internet stabile e veloce fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload, ideale per tutti i vostri dispositivi, dalle Smart TV ai notebook. Incluso nel prezzo dell'offerta, il modem TIM HUB+ Executive vi garantirà le migliori performance grazie alla tecnologia WiFi 6 e EasyMesh per una rete domestica di alta qualità. Inoltre, potrete approfittare di chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali a costo zero per i primi 24 mesi, rinnovabili per altri 24 mesi mantenendo l’offerta attiva. Successivamente, il costo sarà di 5€ al mese.

Il cuore di questa offerta è l'intrattenimento completo TIMVISION, che include l'accesso a Disney+(piano Standard con pubblicità), Netflix (piano Standard con pubblicità) e Amazon Prime Video. In comodato d'uso gratuito, TIMVISION Box vi permetterà di godere di eventi live streaming e contenuti on demand in alta definizione.

La procedura per abbonarsi è semplice: verificate la copertura per il vostro indirizzo, richiedete l'attivazione dell'offerta online e fissate un appuntamento con il tecnico per l'installazione. Attivate la promozione online entro il 27 luglio per beneficiare dell'offerta a soli 29,90€ al mese! L’attivazione dell’offerta è di 39,90€ una tantum.

Vedi offerta su Tim