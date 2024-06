Settimana delle offerte Pixel su Amazon! Sconti fino a 280€

Amazon ha annunciato una settimana incredibile, con una promozione esclusiva sotto forma di coupon dedicata interamente ai Google Pixel 8. Questa iniziativa, che dovrebbe durare per tutta la settimana, riguarda come detto l'intera gamma Pixel 8, incluso l'ultimo arrivato, il compatto Pixel 8a. Sebbene i modelli siano già in sconto, la vera novità è il coupon "PIXEL50" che Amazon mette a disposizione, consentendo di ottenere un ulteriore sconto di 50€ sul prezzo finale al carrello. Acquistare uno degli ultimi Google Pixel diventa così ancora più conveniente del solito.

Sconto immediato su Pixel 8, perché approfittarne?

Approfittare di questa offerta significa non solo risparmiare, ma anche investire in uno smartphone all'avanguardia con funzionalità di intelligenza artificiale. I Google Pixel 8 sono dotati infatti delle ultime innovazioni, tra cui miglioramenti nella fotocamera, nel processore e nella batteria. Offrono un'esperienza utente fluida e ricca di funzioni, garantendo aggiornamenti regolari e supporto software diretto da Google.

Il momento attuale è positivo per acquistare il nuovo Pixel 8a, che è già disponibile a un prezzo inferiore rispetto a quello ufficiale. Amazon aveva già applicato uno sconto di alcune decine di euro, rendendo il Pixel 8a un affare interessante. Con l'aggiunta del coupon "PIXEL50", il risparmio diventa ancora più significativo, permettendo di acquistare questo modello a soli 481,89€.

La combinazione di uno sconto già applicato e il nuovo coupon di Amazon crea un'opportunità imperdibile per ottenere uno smartphone con un'esperienza Android pura e un'integrazione perfetta con l'ecosistema Google. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per aggiornare il vostro smartphone con uno dei migliori modelli attualmente disponibili sul mercato.

