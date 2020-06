Snapdragon 875, il prezzo degli smartphone potrebbe salire ancora

Quest’anno abbiamo assistito a un alzamento dei prezzi degli smartphone top di gamma. Un fenomeno che ha toccato anche brand che di solito fanno del prezzo competitivo uno dei loro punti di forza. Pensiamo, per esempio, alla serie Mi 10 di Xiaomi il cui prezzo di vendita ha fatto decisamente discutere. Secondo un rapporto emerso online, questa tendenza continuerà anche nel 2021 a causa del costo richiesto per il nuovo processore Snapdragon 875 di Qualcomm.

A quanto pare, il costo singolo per unità sarebbe di 250 dollari contro i 150-160 dollari per l’attuale Snapdragon 865. Un aumento che potrebbe ricadere sul prezzo finale di vendita e che potrebbero pagare gli utenti. La cifra richiesta riguarderebbe il pacchetto completo, ossia il SoC in sé e il modem 5G Snapdragon X60. Il documento trapelato farebbe riferimento a un ordine firmato da parte di Xiaomi che dovrebbe utilizzare il processore del colosso di San Diego sul successore di Mi 10.

Snapdragon 865

Già l’attuale processore di fascia alta sarebbe stato oggetto di un innalzamento di prezzo, tanto che – secondo alcune voci – alcuni produttori (come Google e LG) ci avrebbero rinunciato in favore della serie Snapdragon 765G (più conveniente) che riesce comunque ad assicurare delle ottime prestazioni. Resta da capire, poi, se il futuro Snapadragon 875 integrerà già il modem 5G o se questo dovrà ancora essere abbinato.

Secondo alcuni rapporti, infatti, è proprio la presenza di questo chip aggiuntivo ma non opzionale una delle ragioni del costo più elevato dei nuovi smartphone. Il modem 5G separato occuperebbe più spazio all’interno del dispositivo, implicando un costo maggiore e richiedendo un design della scheda madre più complicato.

Insomma, gli smartphone diventano sempre più evoluti, contengono sempre più tecnologia e tutto ciò porta ad alzare sempre più l’asticella dei prezzi. Non è escluso che nel 2021 ci siano smartphone ancora più costosi, nonostante quelli attuali abbiano raggiunto già soglie molto alte.