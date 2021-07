Sondaggio: qual è lo smartphone più atteso della seconda metà del 2021?

La prima metà del 2021 è ormai finita e si sta avvicinando il momento delle vacanze per moltissimi di noi, tuttavia questo non significa che da ora in poi le cose si faranno meno interessanti nel mercato mobile, anzi!

Sono davvero moltissimi gli smartphone annunciati e in arrivo oppure non ancora presentati dai vari brand ma che ci aspettiamo facciano la propria apparizione. Qual è lo smartphone più atteso della seconda metà del 2021 secondo voi?

Il sondaggio di questa settimana è molto chiaro e vuole aiutarci a capire qual è lo smartphone che verrà annunciato o arriverà sul mercato nella seconda metà del 2021 e che state attendendo con più ansia.

Dopo avervi chiesto se avete già tra le mani uno smartphone 5G e cosa conta di più per voi nella scelta di un nuovo smartphone, siamo curiosi di sapere quale prodotto non vedete l’ora di scoprire, sia che vogliate poi lanciarvi all’acquisto o la vostra sia pura curiosità.

State aspettando che Sony renda disponibili i nuovi Xperia 1 III e Xperia 5 III anche in Italia per poterne acquistare uno? O magari è Apple che vi sta facendo attendere con i tanto rumoreggiati iPhone 13.

Sicuramente tra di voi ci sono dei “tipi da foldable”, ci posso scommettere. Presto dovrebbero essere annunciati sul mercato Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, senza dimenticare i rumor che parlano di un possibile smartphone pieghevole prodotto da Google stessa!

Tra la serie Huawei P50, gli assurdi Nokia X60 che sarebbero trapelati di recente e il flagship economico di Samsung, il Galaxy S21 FE, sono davvero molti i prodotti interessanti che sarebbero ormai in dirittura d’arrivo.

Il sondaggio parte da oggi e raccoglierà i vostri voti fino alla mattina del prossimo venerdì 09 luglio. Avete a disposizione un singolo voto, quindi pensateci bene e controllate tutte le possibili risposte prima di confermare.

Pubblicheremo un articolo con i risultati allo scadere, quindi continuate a seguirci per scoprire cosa ne pensano gli altri lettori del nostro sito!