Su Amazon sono disponibili i Soundcore Liberty 4 Pro di Anker, auricolari wireless con cancellazione del rumore adattiva in tempo reale grazie a 7 sensori, ricarica 2x più veloce, audio Hi-Fi con architettura ACAA e 6 microfoni con IA per chiamate nitide. Oggi li trovate a soli 89,99€, con uno sconto del 31% rispetto al prezzo originale di 129,99€.

Soundcore Liberty 4 Pro, chi dovrebbe acquistarli?

I Soundcore Liberty 4 Pro di Anker sono consigliati a chi trascorre molto tempo in viaggio, in treno o in aereo, e necessita di un isolamento acustico efficace e affidabile. Sono ideali anche per i professionisti che effettuano frequenti chiamate da remoto, grazie ai 6 microfoni potenziati dall'intelligenza artificiale che garantiscono una voce sempre nitida. Gli appassionati di musica che cercano una qualità audio di livello studio, con bassi profondi e alti definiti, troveranno in questi auricolari una soluzione di alto profilo a un prezzo accessibile.

Attualmente disponibili su Amazon a 89,99€ invece di 129,99€, con uno sconto del 31%, questi auricolari soddisfano l'esigenza di chi vuole prestazioni premium senza rinunciare alla praticità. La ricarica ultra-rapida — 4 ore di ascolto con soli 5 minuti di ricarica — li rende perfetti per chi ha ritmi intensi e poco tempo. Con fino a 40 ore di autonomia totale e una cancellazione del rumore adattiva in tempo reale, rappresentano una scelta eccellente per chi non vuole compromessi.

I Soundcore Liberty 4 Pro di Anker sono auricolari wireless con cancellazione del rumore adattiva basata su 7 sensori, audio Hi-Fi con woofer da 10,5 mm e tweeter in titanio, 6 microfoni con IA per chiamate nitide e ricarica 2x più veloce.

