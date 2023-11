Super SCONTO sulla telecamera da esterno Blink Outdoor! (-58%)

Dopo una settimana di Black Friday, il periodo di sconti pre-natalizi termina oggi con il Cyber Monday, una giornata interamente dedicata ai prodotti tecnologici. In prima linea, ovviamente, c'è Amazon, che tra le offerte propone il kit con la telecamera da esterno Blink Outoor e quella da interni Blink Mini a soli 50,00€ invece di 119,99€, per un risparmio del 58%!

Kit Blink, chi dovrebbe acquistarlo?

Il sistema di sicurezza Blink rappresenta la scelta ideale per chi vive in case indipendenti e desidera garantire la massima protezione al proprio ambiente domestico. La videocamera da esterno, infatti, può essere posizionata su qualsiasi parete, registrando video in alta definizione sia di giorno che di notte grazie alla funzione di visione notturna a infrarossi. Quella da interni, invece, è perfetta per sorvegliare un ambiente in particolare della casa, come l'ingresso o la camera dei bambini.

La loro caratteristica principale è la compatibilità con Alexa, permettendovi di ricevere notifiche direttamente sullo smartphone o sull'assistente vocale in caso di rilevamento di movimenti. Questo kit, dunque, è particolarmente indicato per chi dispone di uno smart hub con integrazione Alexa, poiché consente di monitorare le videocamere e il videocitofono direttamente dal display del dispositivo oltre che dallo smartphone. L'installazione di tutti gli elementi del kit è estremamente semplice e non richiede modifiche alla rete elettrica, in quanto funzionano senza fili e sono alimentati da batterie AA, rendendolo adatto anche a chi è in affitto e non può apportare modifiche strutturali.

Insomma, non possiamo che consigliarvi questo ottimo kit se desiderate migliorare il vostro sistema di sorveglianza domestica, soprattutto a un prezzo tanto conveniente. Potrete, infatti, risparmiare ben 69,99€ rispetto al prezzo più basso recente di 119,99€, portandovi a casa due prodotti a meno di quanto ne costerebbe solamente uno!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

