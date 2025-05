Xiaomi 15: smartphone top di gamma con DOPPIO SCONTO!

Se desiderate acquistare uno smartphone top di gamma che combini potenza, eleganza e un rapporto qualità-prezzo eccezionale, l'attuale promozione sul Xiaomi 15 disponibile su MediaWorld merita la vostra attenzione. Il dispositivo, proposto nella raffinata versione verde con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, è disponibile a soli 795,82€ per tutti i clienti iscritti al programma MW Club. Un prezzo straordinario, reso possibile da uno sconto esclusivo di 175,17€, che si somma al prezzo già scontato di 970,99€ rispetto al listino ufficiale di 1.099,90€.

Vedi offerta su MediaWorld

Xiaomi 15, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo Xiaomi 15 rappresenta la scelta ideale per chi cerca un'esperienza d'uso di fascia alta. Il suo display AMOLED da 6,36 pollici con risoluzione 2670x1200 pixel offre immagini nitide e dettagliate, supportando standard di qualità visiva avanzata come HDR10+ e Dolby Vision, con una luminosità di picco di 3200 nit e un refresh rate di 120Hz per un'esperienza fluida in ogni situazione.

Sotto la scocca batte il potente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Elite, un processore octa-core con frequenza massima di 4,32 GHz, accompagnato da una memoria LPDDR5X da 12 GB e storage UFS ultraveloce da 512 GB, per garantire prestazioni eccezionali sia in ambito lavorativo che durante sessioni di gaming intenso. Il comparto fotografico include una tripla fotocamera posteriore da 50 MP, capace di realizzare scatti di livello professionale, mentre la fotocamera frontale da 32 MP soddisfa appieno le esigenze degli amanti dei selfie e delle videochiamate.

La batteria da 5240 mAh assicura una lunga autonomia, supportata da un software ottimizzato come HyperOS 2, basato su Android, che migliora la gestione delle risorse e la fluidità generale del sistema. In più, grazie alla connettività Wi-Fi 7 e al supporto Bluetooth Low Energy, avrete accesso alle tecnologie wireless più recenti e performanti.

Attualmente acquistabile a 795,82€, con la possibilità di ottenere una supervalutazione dell'usato fino a 100€, Xiaomi 15 è una proposta irresistibile per chi desidera un dispositivo di ultima generazione senza compromessi.