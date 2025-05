Samsung Galaxy S25 Ultra: il flagship del 2025 ora SCONTATO di oltre 390€!

Se siete alla ricerca di uno smartphone di ultima generazione capace di ridefinire l'esperienza mobile, non potete lasciarvi sfuggire questa eccezionale offerta di MediaWorld. Il nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB, nella sofisticata colorazione Titanium Black, è disponibile a un prezzo straordinario di 982,70€ per i clienti MW Club, con uno sconto immediato di 216,30€ rispetto al prezzo già scontato di 1.119€. E non è tutto: utilizzando il codice coupon S25ULTRA, potete ottenere un ulteriore sconto direttamente nel carrello, portando il prezzo finale a soli 900,74€ rispetto al più recente minimo di 1.299€.

Vedi offerta su MediaWorld

Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Galaxy S25 Ultra è progettato per accompagnarvi in ogni momento della giornata, grazie alle funzioni evolute di Galaxy AI. Tra queste spicca il sistema Now Brief, che vi fornisce resoconti personalizzati su impegni e attività, aiutandovi a gestire al meglio le vostre giornate. La fotocamera ultragrandangolare da 50 MP consente di realizzare scatti macro incredibilmente dettagliati, mentre la registrazione video è migliorata dall'intelligenza artificiale che distingue e regola suoni ambientali come voci, vento e musica, per offrire un audio impeccabile in ogni situazione.

Sotto la scocca batte il potente processore Snapdragon 8 Elite for Galaxy, che lavora in sinergia con un software ottimizzato per garantire prestazioni elevate e consumi ridotti. La batteria a lunga durata vi permette di godervi contenuti, app e giochi per ore senza interruzioni. Questo rende Samsung Galaxy S25 Ultra non solo un dispositivo top di gamma, ma anche una scelta concreta per chi cerca affidabilità, autonomia e innovazione.

Con questa promozione su MediaWorld, acquistare uno dei migliori smartphone Samsung del 2025 non è mai stato così conveniente. Se siete pronti ad abbracciare il futuro della telefonia mobile, questa è l'occasione perfetta per farlo.