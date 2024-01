Quasi 70€ in meno sulla Magic Keyboard, da non perdere!

Se possedete un iPad Pro da 12,9 pollici e volete avvicinarvi ancora di più all'esperienza di un PC, proteggendo al contempo il tablet come farebbe una custodia di alta qualità, troverete allettante l'offerta attuale di Amazon sulla Magic Keyboard. Il prezzo di questo accessorio è stato ridotto da 429€ a 361€. Sebbene il costo possa apparire considerevole per un accessorio del genere, è giustificato dalla qualità superiore tipica dei prodotti Apple. La Magic Keyboard non è solo una tastiera raffinata, ma anche una custodia protettiva robusta e versatile, che arricchisce l'usabilità del vostro iPad Pro.

Apple USB-C Magic Keyboard, chi dovrebbe acquistarla?

Questo accessorio è dedicato ai possessori di iPad Pro da 12,9" che esigono ottenere il meglio dal proprio tablet, migliorando la già ottima produttività garantita dal suddetto tablet. Grazie ai tasti retroilluminati di dimensioni standard e al meccanismo a forbice, la Magic Keyboard vi garantirà un'esperienza di scrittura precisa e silenziosa, sia che stiate preparando una presentazione importante sia che stiate scrivendo una lunga relazione.

Il trackpad multi-touch è stato pensato per sfruttare a pieno le potenzialità di iPadOS, permettendovi di interagire con il tablet in modo intuitivo e produttivo. La Magic Keyboard, inoltre, non è solo sinonimo di estetica raffinata e funzionalità eccezionale, ma anche un modo intelligente per ricaricare il vostro iPad Pro senza rinunciare alla possibilità di collegare altri accessori.

Vi basterà infatti usare la porta USB-C integrata nella tastiera per la ricarica, liberando così la porta USB-C dell'iPad Pro per altri usi, come ad esempio il collegamento di un hard disk esterno o di un display esterno. E quando siete in viaggio, la Magic Keyboard si chiude a protezione del vostro tablet, rendendola un fedele alleato anche nei momenti più frenetici.

