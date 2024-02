Smart TCL a soli 180€ e in REGALO la cover con pennino!

TCL 40 NXTPAPER è uno smartphone dal design innovativo e dalle prestazioni elevate. Dotato di un display 6.78" FHD+90 Hz che assicura una visione confortevole grazie alla tecnologia NXTPAPER, risulta essere perfetto per lunghe sessioni di utilizzo senza affaticare la vista. Inoltre, l'offerta include una custodia originale con pennino e sostegno integrati, per un'esperienza d'uso senza precedenti. Tutto questo a soli 179,90€, un prezzo veramente basso per uno smartphone ottimo per lavorare e con custodia e pennino inclusi.

Smartphone TCL 40 NXTPAPER + Original Case & Stylus Pen, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TCL 40 NXTPAPER si rivela l'opzione perfetta per chi desidera un'esperienza visiva di qualità superiore senza affaticare la vista, grazie al suo unico schermo antiriflesso e alla bassa emissione di luce blu, certificata dal TUV. Questo smartphone è, dunque, l'ideale per persone che trascorrono molte ore davanti allo schermo, offrendo una visione confortevole come se si leggesse su carta. Inoltre, è particolarmente adatto agli amanti della fotografia, grazie alla tripla fotocamera posteriore da 50Mpx e alla fotocamera anteriore da 32Mpx, le quali assicurano scatti eccellenti in ogni condizione di luce.

Oltre a soddisfare le esigenze visive e fotografiche, il TCL 40NXTPAPER accontenterà anche chi cerca performance elevate e autonomia: dotato di 256GB di memoria d'archiviazione, espandibile virtualmente di ulteriori 8GB, e di una batteria da 5010mAh con ricarica rapida, questo smartphone promette una fluidità d'uso e un'autonomia in grado di accompagnare l'utente lungo tutta la giornata. Inoltre, accessori come la custodia protettiva, il pennino integrato per appunti direttamente sullo schermo, e il sostegno da tavolo, rendono il dispositivo ancora più versatile e perfetto per il lavoro in mobilità.

Insomma, il TCL 40NXTPAPER rappresenta una soluzione ottima per chi cerca uno smartphone in grado di combinare performance elevate, facilità d'uso e versatilità fotografica, il tutto a un prezzo accessibile di 179,90€. Considerando il prezzo decisamente inferiore rispetto agli altri modelli sul mercato con le stesse caratteristiche, si tratta di un investimento che vale ogni centesimo!

