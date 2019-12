TIM Music sbarca su Alexa come servizio integrato

Ottime notizie per i clienti TIM Music. La piattaforma di streaming musicale dell’operatore telefonica sbarca infatti oggi su Alexa, diventando dunque un vero e proprio servizio integrato nella piattaforma dell’assistente vocale Amazon, esattamente come avviene da tempo con Apple Music e Spotify.

Sarà dunque possibile richiedere ai dispositivi con Alexa di riprodurre brani specifici o playlist, utilizzando TIM Music come servizio di streaming musicale predefinito, tutto ovviamente con la voce. È inoltre possibile fruire della funzionalità ascolto in multistanza e delle sveglie con TIM Music.

Ricordiamo che TIM Music mette a disposizione oltre 30 milioni di brani e, in occasione delle festività natalizie, l’operatore telefonico ha pensato a tutta una serie di offerte. Tra queste, merita certamente menzione la nuova tariffa TIM Music & GIGA, che comprende l’abbonamento a TIM Music Platinum e 3 Giga aggiuntivi mensili a 2,99 euro/mese. La promozione, valida fino al 15 gennaio 2020, è riservata ai clienti TIM con offerta dati attiva che si abbonano dal sito www.tim.it.

Per i clienti TIM che ascoltano musica da mobile lo streaming non consuma i Giga delle offerte dati TIM. Ovviamente, TIM Music Platinum è aperto anche a clienti di altri operatori. Inoltre, prossimamente l’app suggerirà al cliente i brani in base ai propri ascolti, aggiornandoli ad ogni accesso. Segno evidente di come l’operatore stia continuando a investire sul servizio, nonostante la concorrenza agguerrita dei vari Spotify, Apple Music e, ovviamente, Amazon Music.