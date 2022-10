Dopo 18 anni di onorato servizio TIM ha annunciato di aver spento definitivamente la rete 3G. Addio, dunque, alla rete mobile che ci ha permesso di sperimentare con i primi smartphone e di aprire il mondo delle comunicazioni all’uso estensivo del web. Le frequenze liberate saranno utilizzate per altro.

La rete 3G di TIM ha accompagnato gli italiani nell’uso di cellulari e smartphone per quasi vent’anni: ora è stata spenta per sempre. Le frequenze che si verranno così a liberare verranno abbinate a quelle attualmente in uso per il 4G e per potenziare il 5G.

Questa decisione di TIM, resasi necessaria dalla naturale evoluzione della tecnologia, avrà un impatto nullo sulla stragrande maggioranza degli utenti ma, va detto, potrebbe non essere del tutto indolore.

A subire eventuali conseguenze saranno coloro che attualmente possiedono cellulari che possono arrivare ad usare al massimo la rete oggetto dello spegnimento o coloro che dispongono di dispositivi 4G incapaci di supportare il VoLTE (Voice over LTE: un servizio che rende possibile effettuare chiamate in alta definizione e, inoltre, di continuare a navigare e a utilizzare le app senza rallentamenti o interruzioni durante la chiamata).

Più in generale saranno colpiti tutti coloro che hanno una SIM inferiore ai 128K: i possessori di questo tipo di scheda, per potersi collegare al 4G, dovranno presentarsi in un centro TIM e sostenere una spesa di 15 euro (che verranno immediatamente “convertiti” in credito telefonico) per una nuova scheda.

A tal proposito vi ricordiamo che dal dal 7 novembre entreranno in vigore le nuove regole che gestiranno le operazioni di cambio SIM e di portabilità del numero, così come imposto dalla delibera n 86/21/CIR dell’AGCOM.

Insomma, è ragionevole pensare che il numero di utenti colpiti da eventuali disservizi sarà molto limitato e, anche in quel caso, si tratterà di problemi facilmente risolvibili.

E voi cosa ne pensate di questa decisione di TIM: la rete 3G era ormai un residuo di un “lontano” passato o avreste preferito saperla ancora attiva? Fatecelo sapere nei commenti!