State pensando di acquistare un nuovo tablet compatto e leggero per il tempo libero e lo studio, ma non volete spendere una fortuna? In questo caso, vi consigliamo caldamente questa ottima offerta di Unieuro, che oggi vi offre il Mediacom SmartPad X10 con uno sconto di ben 40€.

Grazie a questa incredibile promozione potrete infatti portarlo a casa a soli 89,99€ invece di 129,99€, risparmiando così il 30% sul vostro acquisto. Sarà un validissimo supporto anche per chi si sta preparando per gli esami di maturità, per cui vi consigliamo di approfittare di questa incredibile offerta prima che si esaurisca.

Le connessioni Wi-Fi, Bluetooth e 4G rendono lo SmartPad X10 perfetto in ogni occasione: lavoro, studio e divertimento saranno a portata di mani ovunque e in qualsiasi momento. Inoltre, la RAM da 2GB e un processore Octa Core da 1.6GHz con sistema operativo Android 12 garantiscono fluidità e velocità. Potrete accedere ai vostri contenuti facilmente e molto velocemente semplicemente sfiorando il grande display touchscreen Multitouch da 10.1″, per un’esperienza davvero immersiva, soprattutto mentre magari guardate un film.

Infatti, la batteria Li-Po da 6000 mAh garantisce una visione prolungata di film e serie TV, la gestione di documenti e l’ascolto di musica, senza preoccuparvi che il vostro nuovo tablet possa spegnersi all’improvviso dopo poco tempo. Tutto questo, poi, è supportato da una memoria interna di 32GB.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Unieuro dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

