Vivo Nex Dual Display Edition: secondo schermo sul retro e 10GB di RAM

Si chiama Vivo Nex Dual Display Edition, lo smartphone top di gamma appena annunciato dall’azienda cinese. La particolarità di questo dispositivo è facilmente intuibile già dal nome. È dotato di due schermi OLED. Il secondo è posto sul retro e serve per scattare selfie.

È questa la proposta del produttore asiatico per eliminare notch, fotocamere a scomparsa e buchi sullo schermo. Il comparto fotografico si compone di un sistema di tripla fotocamera con il sensore principale da 12 MP accoppiato a un secondo da 2MP e a una terza lente abbinata a un modulo 3D TOF (Time Of Flight). Quest’ultimo misura con precisione la distanza del soggetto inquadrato e serve per sbloccare – tramite riconoscimento del volto – il display posteriore da 5,5 pollici che può essere attivato anche tramite il sensore biometrico posto sotto lo schermo. La stessa soluzione è stata adottata per il pannello frontale da 6,4 pollici anch’esso OLED.

Inoltre, il secondo display può essere utilizzato come touch pad posteriore per i giochi. Oltre a questa innovativa soluzione, il successore di Vivo Nex presenta una scheda tecnica da top di gamma. Il cuore pulsante è lo Snapadragon 845 accoppiato a ben 10GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il tutto è alimentato da una batteria da 3.500 mAh.

Sempre sul retro, troviamo un elemento funzionale e decorativo. Parliamo del Lunar Ring, un cerchio i cui colori possono essere personalizzati in base alle notifiche che si ricevono e che può essere utilizzato per far luce durante gli autoscatti.

Non ci sono ancora informazioni circa un’eventuale commercializzazione al di fuori della Cina, dove Vivo Nex Dual Display Edition sarà disponibile – nelle colorazioni Blue e Red – a partire dal 29 dicembre a 4.988 yuan (circa 636 euro).