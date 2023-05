Gli smartphone Android stanno colmando il divario con iOS in termini di funzioni integrati nelle varie app app e ora stanno recuperando terreno su un’altra funzionalità molto richiesta: la condivisione dello schermo. Mentre gli utenti iOS godono da tempo della possibilità di condividere lo schermo durante le chiamate FaceTime e su altre piattaforme come Zoom e Microsoft Teams, gli utenti Android potrebbero presto avere la stessa funzione disponibile su WhatsApp.

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, la versione beta dell’aggiornamento 2.23.11.19 di WhatsApp per Android introdurrà la condivisione dello schermo per alcuni beta tester selezionati, con un rollout più ampio previsto nei prossimi giorni. Tuttavia, va notato che i modelli Android più vecchi potrebbero non essere compatibili con l’aggiornamento e la funzione potrebbe non funzionare se la persona con cui si sta chattando ha una versione obsoleta di WhatsApp o se la chiamata coinvolge troppi partecipanti.

Per utilizzare la funzione di condivisione dello schermo su WhatsApp, gli utenti dovranno aggiornare l’applicazione all’ultima versione. Una volta aggiornata, l’opzione di condivisione dello schermo si trova cliccando sull’icona di un telefono con una freccia rivolta verso l’esterno. Questo pulsante si trova accanto ad altri strumenti come il tasto per mutare il proprio microfono. Dopo aver cliccato sull’icona, apparirà un messaggio che chiede se si desidera avviare la registrazione o il casting con WhatsApp. Gli screenshot di WABetaInfo mostrano che gli utenti riceveranno anche un disclaimer relativo alla gestione delle informazioni a cui WhatsApp potrebbe accedere durante la visualizzazione di alcuni dettagli come password, foto e informazioni di pagamento. Facendo clic su “Inizia ora”, gli utenti possono avviare la sessione di condivisione dello schermo.

WhatsApp non si sta concentrando solo sulla condivisione dello schermo per gli utenti Android, ma sta anche testando ulteriori funzionalità. Questi potenziali aggiornamenti includono la possibilità per gli utenti di scegliere i propri nomi utente unici e l’introduzione di una funzione di “archivio degli stati” per le aziende. Con l’archivio degli stati, le aziende possono memorizzare gli stati dopo un giorno e riutilizzarli in seguito. Questi sviluppi riflettono l’impegno di WhatsApp a migliorare l’esperienza dell’utente e a fornire una serie di funzioni alla sua base di utenti Android.