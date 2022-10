Con il nuovo aggiornamento in beta, WhatsApp riceverà nuove funzioni: le principali a carico della gestione di immagini e documenti.

A darne notizia è stato, ancora una volta, WABetaInfo, il sito specializzato nel fornire info e indiscrezioni sulle novità a carico del celebre sistema di messaggistica.

Questa volta il bersaglio del nuovo aggiornamento (noto come beta 2.22.23.5) sarà una precisa funzione: la possibilità di inoltrare immagini, video, gif e documenti allegandovi una didascalia.

Attualmente questa “innovazione” è in fase di pre-test; siamo praticamente nel campo delle voci di corridoio fatte e finite: nemmeno coloro che sono iscritti al programma di beta-test hanno avuto modo di sperimentarla.

All’atto pratico, ammesso che questa funzione venga confermata, sarà possibile inoltrare un file allegando una didascalia personale. L’uso di questa funzione sarà ovviamente opzionale: potremo sempre decidere di non aggiungere nulla.

Altrettanto ovvio è il mistero che aleggia sulla possibile data di rilascio, anche ai soli beta-tester, della possibilità di inserire la didascalia: trattandosi di un elemento ancora in fase di sviluppo potrebbero volerci pochi giorni come mesi. Tuttavia il fatto che WABetaInfo ne abbia già parlato fa propendere per delle tempistiche relativamente veloci.

Fonte: WABetaInfo

La beta 2.22.23.5 arriva dopo un altro, recente, aggiornamento (2.22.22.14) sempre in beta: in questo caso la novità introdotta riguarderebbe la possibilità di modificare i messaggi anche dopo l’invio e, in caso, la comparsa del tag “edited”.

Ma i lavori su WhatsApp non si fermano solo a questo: non è di molti giorni fa la notizia di un altro aggiornamento in beta-testing: l’impossibilità di registrare o fare screenshot di foto e video effimeri.

E voi cosa ne pensate: trovate che questa nuova feature possa rivelarsi utile?