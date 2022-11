Whatsapp finalmente introdurrà una feature richiesta a gran voce da molti utenti: la disattivazione automatica dell’audio dei gruppi.

Nel tentativo di rendere l’utilizzo di WhatsApp il meno fastidioso possibile, Meta, l’azienda a capo di Facebook, ha deciso di introdurre il silenziamento automatico delle notifiche provenienti dai gruppi.

L’idea alla base è piuttosto semplice: non è così raro che, anche in buona fede, si venga aggiunti a gruppi WhatsApp senza il nostro consenso; per poi passare intere giornate a sentire il nostro smartphone inviare notifiche per messaggi che magari non ci interessano nemmeno. E proprio per evitare questo tipo di fastidio Meta ha finalmente accolto una richiesta a lungo fatta dai suoi utenti.

Questa nuova caratteristica non andrà ad interessare tutti i gruppi di cui facciamo parte ma solo quelli con un elevato numero di partecipanti: oltre 256 membri.

Per tutti i gruppi sotto questa soglia sarà invece necessario, come avviene tuttora, intervenire in maniera autonoma. A titolo informativo ricordiamo che, ad oggi, WhatsApp può gestire gruppi che arrivano fino a 1024 utenti

Allo stato attuale delle cose l’aggiornamento è in fase di rilascio e non è ancora disponibile per tutti gli utenti; una volta introdotto si applicherà automaticamente a tutti i gruppi che rientrano nei parametri impostati da Meta. Da quel momento in poi potremo venire a sapere dei messaggi arrivati solo quando avvieremo il programma di messaggistica. Ovviamente, qualora la cosa non fosse di nostro gradimento, potremo sempre decidere di tornare alla situazione iniziale.

WhatsApp presto potrebbe ricevere anche nuove funzioni per sondaggi in ambiente iOS e gestione download su PC.

E voi cosa ne pensate: trovate che sia una cosa utile o avreste preferito una soglia numerica inferiore? Fatecelo sapere nei commenti