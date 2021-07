Windows 11, un video lo mostra in azione su smartphone

Microsoft ha presentato la futura generazione di sistema operativo per PC durante un evento che si è tenuto in streaming online solo la scorsa settimana ma c’è già stato molto da dire e raccontare a riguardo. Windows 11 supporterà le applicazioni Android e la prima Insider Preview è già disponibile al download, mentre molti utenti si sono già lamentati dei requisiti necessari per poter effettuare l’aggiornamento gratuito da Windows 10 o un’installazione su un nuovo PC.

In tutto questo trambusto generale c’è però stata una notizia che ci ha fatto sicuramente sorridere e che abbiamo condiviso con voi negli ultimi giorni: uno sviluppatore è riuscito ad installare ed utilizzare Windows 11 su un vecchio Nokia Lumia 950 XL! Lo stesso utente ha ora pubblicato un video che lo mostra in azione.

Il Nokia Lumia 950 XL è stato uno degli ultimi smartphone ad essere annunciato con a bordo la versione mobile di Windows 10 ed è stato anche l’ultimo smartphone del brand ad essere lanciato sul mercato sotto l’ala di Microsoft.

Non sorprende quindi che gli appassionati abbiano voluto provare a portare la nuova versione di Windows, la quale migliora l’uso tramite touch e possiede molti aspetti della UI che potrebbero tornare utili su un piccolo display, anche su questo prodotto che non ha riscosso al proprio tempo il successo sperato.

“Tutto è iniziato sul serio 5 anni fa, quando Windows 10 Mobile era vicino al diventare obsoleto” ha affermato Gustave Monce parlando con i colleghi di The Verge. Monce ha collaborato con Bingxing Wang, un collega ingegnere, per dare vita all’idea di eseguire Windows in versione completa sugli smartphone Windows Mobile.

“Con il passare del tempo e iniziando a parlarne, si sono formati dei gruppi di discussione e a turno abbiamo avuto una comunità di persone interessate all’esecuzione di Windows 10 completo sui Lumia 950” ha continuato. “Ora siamo praticamente un team di circa 15 persone e abbiamo fatto molti progressi“.

Fonte: Lumia WOA Project

Windows 11 si adatta sorprendentemente bene al display da 5,7 pollici, ma lo stesso non si può dire per la velocità del sistema. Nonostante Windows 11 sia utilizzabile sul Lumia 950 XL, non sembra qualcosa che vorreste installare sul vostro smartphone personale. Il team ha portato e reingegnerizzato i driver per far funzionare Windows 11 su un Windows Phone e ne ha anche scritti di propri.

Non tutto funziona però correttamente. Le fotocamere sono off limits, la batteria non dura moltissimo e le chiamate o gli SMS occasionalmente smettono di funzionare a causa dei cambiamenti nel sistema operativo di Microsoft. È più un progetto pensato per passare il tempo e vedere fino a che punto gli ingegneri e gli sviluppatori possono spingere i dispositivi che Microsoft ha abbandonato.

Questo non toglie che altre parti del sistema sembrano funzionare abbastanza bene e sembrano quasi pensate per adattarsi anche a questi “piccoli dispositivi”.

Vi lasciamo al video in questione, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate!