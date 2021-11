Xiaomi 12 Mini, in arrivo un nuovo top di gamma compatto?

Un dispositivo di nome 2112123AC ha appena ricevuto il marchio di sicurezza 3C in Cina. Si tratterebbe del nuovo Xiaomi 12 Mini, il dispositivo più piccolo e compatto della serie 12 che dovrebbe arrivare a breve, forse già entro la fine del 2021.

Sulla carta, Xiaomi 12 Mini non ha niente di “mini”: la dimensione dello schermo supera i 6 pollici (6,3″, precisamente), ma la promessa è che questo dispositivo supporterà la tenuta con una sola mano. Le cornici, naturalmente, saranno ultrasottili, e la maggior parte dello spazio sarà occupata da un display da 1080p. Secondo le speculazioni, inoltre, questo smartphone utilizzerà il SoC Snapdragon 870 con modem 5G integrato, uno dei chipset più bilanciati quanto a consumo energetico e prestazioni. Non manca la ricarica rapida cablata da 67W e quella wireless da 50W, per una batteria da 4200 mAh che dovrebbe arrivare al 100% in circa 20 minuti.

Stando sempre ai primi leaks, Xiaomi 12 Mini non avrà molto di meno rispetto ai dispositivi di punta di Xiaomi (e non solo). È vero, non sarà lui a montare il nuovo Qualcomm Snapdragon 898, ma la configurazione SD870 è comunque rispettabile.

Le specifiche di archiviazione di Xiaomi 12 Mini saranno UFS 3.1+LPDDR5. Quanto agli altri dati tecnici, degna di nota la presenza di due altoparlanti tridimensionali, motore lineare dell’asse X, NFC e tecnologia a infrarossi. Tre i modelli disponibili – 8GB+128GB, 8 GB+256 GB e 12 GB+256 GB –, venduti rispettivamente a 3599 yuan (499 euro), 3899 yuan (540 euro) e 4299 yuan (595 euro).

Parlando invece di design, il foro per la fotocamera sarà posto al centro, mentre, nella parte posteriore, i tre obiettivi saranno disposti verticalmente uno dopo l’altro. In generale, i fan di Xiaomi sembrano apprezzare i dispositivi di piccole dimensioni: basti pensare a Xiaomi Mi 6, che quattro anni fa riscosse grande successo in termini di vendite. Sarà lo stesso per questo 12 Mini? Staremo a vedere.