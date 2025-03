Xiaomi 15 Ultra, il cameraphone del 2025 tuo con smartwatch e kit fotografia in regalo

L’attesa è finita: Xiaomi 15 Ultra è finalmente arrivato in Italia e si presenta come il cameraphone di riferimento per il 2025. Disponibile a un prezzo di 1.499€, l'acquisto include il Photography Kit e lo smartwatch Xiaomi Watch S4, offrendo un pacchetto esclusivo per gli appassionati di tecnologia e fotografia. Grazie alle sue caratteristiche rivoluzionarie, Xiaomi 15 Ultra si distingue per un comparto fotografico eccezionale, funzioni AI avanzate e prestazioni di altissimo livello.

Xiaomi 15 Ultra + Watch S4 + Photography Kit, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Xiaomi 15 Ultra è consigliato agli appassionati di fotografia che non vogliono scendere a compromessi. Con il suo sistema di quattro camere Leica, sensore principale da 1 pollice e teleobiettivo da 200MP, questo smartphone soddisfa le esigenze dei content creator e degli amanti della fotografia che desiderano catturare immagini di qualità professionale senza portare con sé una fotocamera tradizionale. Lo zoom ottico 14mm-200mm vi permetterà di immortalare qualsiasi soggetto, dai paesaggi più ampi ai dettagli più lontani con una nitidezza sorprendente.

Oltre alla straordinaria fotografia, Xiaomi 15 Ultra integra funzionalità AI di ultima generazione grazie a Xiaomi HyperAI e HyperOS 2.0. Questi strumenti consentono di generare testi, prendere appunti, creare riassunti e persino eliminare oggetti indesiderati dalle foto con estrema facilità. L’intelligenza artificiale diventa così un supporto essenziale nella vita quotidiana, semplificando numerose attività e migliorando l’esperienza utente.

Sotto il cofano, Xiaomi 15 Ultra è alimentato dal potentissimo Snapdragon 8 Elite Mobile Platform con processo produttivo a 3nm, garantendo prestazioni eccezionali e un’efficienza energetica superiore alla generazione precedente. Con il debutto di HyperOS 2.0, l’ecosistema Xiaomi si espande ulteriormente, offrendo un assistente intelligente che si integra perfettamente con il Watch S4 incluso nel bundle. Xiaomi 15 Ultra rappresenta quindi la scelta ideale per chi desidera il massimo della tecnologia in un unico dispositivo.

Vedi offerta su Amazon