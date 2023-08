Xiaomi ha presentato diverse novità il 14 agosto 2023, compresa la nuova Xiaomi Band 8 Pro. Il nuovo modello della popolare smart band – ma ormai forse dovremmo chiamarlo smart watch – vanta 14 giorni di autonomia, schermo da 1,74”, monitoraggio cardiaco e molto altro. Tutto per un prezzo, al solito, più che competitivo.

Tra le novità rispetto a Xiaomi Band 7 Pro (e Xiaomi Band 7) lo schermo è leggermente più grande, con risoluzione 480×336 pixel. Xiaomi, poi, promette un’autonomia aumentata da 12 a 14 giorni; ma con la funzione Alwasy-On attiva il valore scende a 6 giorni, che comunque è ottimo per un prodotto di questo tipo.

Xiaomi Band 8 Pro è dotato di un sensore ottico a doppio canale migliorato, responsabile del rilevamento della frequenza cardiaca e del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue. Una novità che, almeno sulla carta, permette di avere risultati più precisi e affidabili.

Sono presenti anche un chip NFC e un ricevitore GPS, oltre a più di 150 modalità di allenamento. La resistenza all’acqua è di 5ATM – quindi può resistere a un bagno in piscina o in mare, ma non è adatto per fare immersioni.

Quanto al prezzo, Xiaomi Band 8 Pro è proposto a 55 dollari, ma si tratta del prezzo al cambio. Dovrebbe essere leggermente più costoso rispetto al modello attuale, che si trova sul sito Xiaomi per 70 euro circa. Comunque sia, resta un prodotto economico.